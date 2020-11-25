А по ночам она взрывала Пентагон

Как известно, еженедельник Eesti Ekspress породил сегодня выдающееся расследование, в котором фигурирует некий список местных русских, которые с точки зрения российских пропагандистов в 2013 году подавали некоторые надежды и могли быть выгодны Кремлю в плане создания выгодного инфополя. Дело было незадолго до крымских событий.

Список составлен занимательный: помимо, собственно, в высшей степени подозрительной меня там фигурирует коллега, ныне организующая правительственную коммуникацию (куда смотрит КаПо!), бывший коллега, работающий ныне в бюро Яны Тоом (с этими давно все понятно, как, собственно, и с возглавляющим список мэром Таллинна Михаилом Кылвартом), мальчик-юрист, с которым мы познакомились на экзамене по эстонскому (какой камуфляж и закос под лояльность!), моя одноклассница, с которой мы не виделись тысячу лет (ты ли это, Ихалайнен?!), генсек партии и еще какие-то смутно помнящиеся мне люди.

Список, как утверждается, составлен в качестве рекомендации редактором местной «Комсомолки», с которой мы когда-то пересекались по работе. Скажем в скобках, что самое яркое воспоминание о нашем секретном сотрудничестве – это мой репортаж с мероприятия клуба «Импрессум», относительно которого организатор выразил свою оценку в не самых дипломатичных выражениях, отправив меня поучиться журналистике. Очень, очень может быть, что я этого не умею до сих пор. Тем более лестной кажется оценка моей перспективности, хотя, честно скажу, на должность столичного мэра или хотя бы генсека партии я не претендую.

Осведомленность составителей списка, безусловно, делает им честь: как раз в то время, когда будто бы был создан этот замечательный документ эпохи, я была то ли глубоко беременна, то ли вынашивала планы мировой коммунистической экспансии (захвата Крыма и Пентагона/разработки коронавируса в секретной китайской лаборатории и т.д., нужное подчеркнуть), прикидывая, на какую сиську лучше положить младенца. Радистки Кэт всегда так и поступают, когда им нужно прикрытие.

«Тот случай, когда дно – это потолок», - метко обозначили суть экспрессовской публикации в комментариях у коллеги. Не могу не отметить также, что в расширенном варианте публикации на dossier.center в списках «перспективных» личностей значатся и журналисты Ekspress Grupp, о чем, правда, в публикации Ekspress тактично умалчивается. Впрочем, из того же расширенного текста следует, что «перспективность» ограничивается тем, что многолетний редактор русского Delfi в Латвии в разговоре с российским дипломатом изъявил некоторое желание съездить в Россию, где он бывает редко.

Как сказал мой совершенно другой замечательный эстонский коллега, теперь можно подозревать каждого, кто хоть раз вообще туда ездил и общался с представителями российской дипломатии, а ведь мы как раз в прошлом году ездили с ним в Калининград. Ну вы понимаете, ракеты, российская граница с Европой, военные учения – та еще тема… А если учесть, что за два месяца до этого я была в Госдепе, можно смело считать меня как минимум Анной Чапман. Кстати, я тоже рыжая и красивая, и это вселяет подозрения. Надеюсь, прочитать об этом в следующем расследовании выдающегося журналиста и бывшего коллеги.