2+2, маски и система светофоров: спортклубы подстраиваются к новым ограничениям

После введения правительством ЭР новых ограничений спортклубы приняли дополнительные профилактические меры, чтобы каждый посетитель мог тренироваться в безопасной среде. Какие именно — выяснял портал Rus.Postimees.
Необходимость ограничений была очевидной на протяжении последних недель и, пожалуй, с ними несколько затянули: в то время как ежедневно прибавлялось по несколько сотен новых инфицированных, таллиннцы продолжали активно пользоваться спортзалами, и если между тренажерами еще была какая-то дистанция, то групповые тренировки проходили практически в прежнем режиме.
«Я пропустила около двух недель занятий, т.к. боялась заразиться, но потом мне стало невмоготу: я привыкла к нормальной физической нагрузке, а при моей сидячей работе это важно, - рассказала жительница Таллинна Елена. - Посмотрела в приложении, что на вечернюю тренировку зарегистрировались всего десять человек. О, думаю, можно пойти - при таком раскладе мы будем находиться достаточно далеко друг от друга. И что вы думаете? Пришли все тридцать, буквально в последний момент. Как будто надышаться не могли перед новыми ограничениями. Кого там спасут эти протирания коврика салфеткой, если кто-то принесет в зал заразу, сам того не зная?»
Данных о том, чтобы какой-то спорт-клуб стал очагом распространения вируса, не поступало. В то же время при таких его темпах и такой скученности очевидно, что безопасность спортзалов иллюзорна несмотря на хорошую вентиляцию. В то же время убивать эту сферу деятельности, как это было сделано весной, правительство не стало, ограничившись лишь списком требований. Спортклубы поспешили предупредить своих клиентов о новых ограничениях.
Так, находясь в спортклубе MyFitness, необходимо надевать маску в зоне обслуживания клиентов. Маска не обязательна в тренажерном зале, на групповых тренировках, в спа и в раздевалках. С 25 ноября максимальная вместимость на групповых занятиях в Таллинне и Нарве составляет десять человек+тренер. Кроме того, продолжительность большинства тренировок сокращена до 30 минут.
«Мы продолжаем соблюдать правило 2+2. По-прежнему обязательно использовать тренировочное полотенце (на коврике, на скамейке, на тренажере, на полу). По-прежнему обязательно дезинфицировать инвентарь до и после тренировки», - напоминает MyFitness на своей страничке в Facebook.
Чтобы уменьшить количество близких контактов и тем самым предотвратить возможное распространение коронавируса, Reval-Sport принял ряд мер. Клиентам настоятельно рекомендуется входить в спортклуб в маске или прикрыв нос и рот. Также маску следует носить в раздевалках, а при посещении водного центра она не нужна.
Максимальная вместимость групповых занятий — десять человек+тренер. В связи с этим будут произведены изменения в расписании, а также в уже сделанных бронированиях. Чтобы дать возможность всем желающим участвовать в групповых занятиях, большинство групповых тренировок сокращаются до 30 минут. «В связи с этим мы просим всех участников групповых тренировок выполнять самостоятельную разминку перед тренировкой и самостоятельную растяжку после тренировки. Кардиозал и зона для растяжки на втором этаже открыты для обогрева и отдыха», - пишет Reval-Sport на своей домашней странице.
Reval-Sport ждет от клиентов соблюдения правила 2+2. Это касается групповых залов, тренажерного зала, бассейна, гардероба и душевых. Если соблюдение правила 2+2 в помещении спортивного клуба на данный момент невозможно, персонал имеет право попросить посетителя подождать или же покинуть спортклуб.
Также клиенты должны серьезно относиться к личной гигиене рук и дезинфекции оборудования и тренировочных средств. При появлении признаков инфекционных заболеваний посещение спортивного клуба запрещено. Reval-Sport имеет право в одностороннем порядке отменить членство без возврата денег, если член клуба нарушает вышеуказанные правила. Соблюдение правил проверяется персоналом.
Спортклуб 24-7fitness.ee меняет свою работу с 28 ноября. С субботы в групповых тренировках максимально могут участвовать девять человек. Продолжительность многих групповых занятий будет снижена до 30 минут, но при этом клуб будет проводить две одинаковые тренировки подряд. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей смогли посетить свои любимые тренировки. Поскольку занятия в группе станут короче, 24-7fitness.ee призывает клиентов делать разминку самостоятельно.
План тренировок будет изменен в текущем режиме. «И, конечно, мы ходим на тренировки только здоровыми и заботимся о том, чтобы после нас весь инвентарь был чистым», - напоминает 24-7fitness.ee.
Похожие требования выдвигает и Meriton Sport. Максимальная вместимость групповых занятий составит девять человек+тренер. В связи с этим произойдут изменения в расписании, а также в уже сделанных бронированиях. Правило 2+2 должно соблюдаться повсюду в общественных закрытых помещениях, что означает, что вместе могут перемещаться до двух человек, а держаться от других следует на расстоянии не менее двух метров. Все члены клуба должны носить маски при входе и в раздевалке.
Lemon Gym ввел своего рода светофорную систему. Поскольку в соответствии с правилами, установленными правительством ЭР, количество посетителей спортивного клуба должно быть ограниченным, Lemon Gym создал на своей странице в интернете специальную среду для клиентов, чтобы те могли проверять наличие свободных мест. «Прежде чем собраться на тренировку, убедись, что свободных мест хватит», - просит Lemon Gym.
Kalev Spa требует от посетителей соблюдения правила 2+2. Оно распространяется на водный центр, бани, тренажерный зал, гардеробы и душевые помещения. В фойе необходимо быть в маске. Посетители водного центра и спортивного клуба должны соблюдать личную гигиену рук и тела и дезинфицировать спортивный инвентарь после использования. Максимально в групповых тренировках смогут принимать участие десять человек. Их просят не толпиться в зале в одном месте и придерживаться правила 2+2.
Родителей, сопровождающих детей на тренировки по плаванию, просят доводить их до входной двери водного центра. Если ребенку нужна помощь, чтобы переодеться, в исключительном порядке и при наличии маски сопровождающий может пройти в гардероб. На время тренировок взрослых просят покинуть помещения водного центра или в маске ждать ребенка в фойе.