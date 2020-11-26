2+2, маски и система светофоров: спортклубы подстраиваются к новым ограничениям

Необходимость ограничений была очевидной на протяжении последних недель и, пожалуй, с ними несколько затянули: в то время как ежедневно прибавлялось по несколько сотен новых инфицированных, таллиннцы продолжали активно пользоваться спортзалами, и если между тренажерами еще была какая-то дистанция, то групповые тренировки проходили практически в прежнем режиме.

«Я пропустила около двух недель занятий, т.к. боялась заразиться, но потом мне стало невмоготу: я привыкла к нормальной физической нагрузке, а при моей сидячей работе это важно, - рассказала жительница Таллинна Елена. - Посмотрела в приложении, что на вечернюю тренировку зарегистрировались всего десять человек. О, думаю, можно пойти - при таком раскладе мы будем находиться достаточно далеко друг от друга. И что вы думаете? Пришли все тридцать, буквально в последний момент. Как будто надышаться не могли перед новыми ограничениями. Кого там спасут эти протирания коврика салфеткой, если кто-то принесет в зал заразу, сам того не зная?»

Данных о том, чтобы какой-то спорт-клуб стал очагом распространения вируса, не поступало. В то же время при таких его темпах и такой скученности очевидно, что безопасность спортзалов иллюзорна несмотря на хорошую вентиляцию. В то же время убивать эту сферу деятельности, как это было сделано весной, правительство не стало, ограничившись лишь списком требований. Спортклубы поспешили предупредить своих клиентов о новых ограничениях.

Так, находясь в спортклубе MyFitness, необходимо надевать маску в зоне обслуживания клиентов. Маска не обязательна в тренажерном зале, на групповых тренировках, в спа и в раздевалках. С 25 ноября максимальная вместимость на групповых занятиях в Таллинне и Нарве составляет десять человек+тренер. Кроме того, продолжительность большинства тренировок сокращена до 30 минут.

«Мы продолжаем соблюдать правило 2+2. По-прежнему обязательно использовать тренировочное полотенце (на коврике, на скамейке, на тренажере, на полу). По-прежнему обязательно дезинфицировать инвентарь до и после тренировки», - напоминает MyFitness на своей страничке в Facebook.

Чтобы уменьшить количество близких контактов и тем самым предотвратить возможное распространение коронавируса, Reval-Sport принял ряд мер. Клиентам настоятельно рекомендуется входить в спортклуб в маске или прикрыв нос и рот. Также маску следует носить в раздевалках, а при посещении водного центра она не нужна.