Симптомов нет, а тест положительный: когда переболевший COVID-19 человек может выйти на работу?

«Наш работник, заразившийся коронавирусом, уже три недели находится на больничном. Симптомов у него больше нет, но тест все равно положительный. Семейный врач говорит, что он может выйти на работу, так как результаты теста могут оставаться положительными еще до 90 дней. Так ли это и может ли работник приступить к выполнению своих обязанностей?» - спрашивает читатель Postimees.
«Семейный врач — это эксперт в области медицины, решение которого может и должно быть принято работодателем. В данном случае работник может выйти на работу, несмотря на то, что результат теста по-прежнему положительный.
Более подробная информация представлена в рекомендациях Эстонского общества семейных врачей для семейных врачей. Там четко сказано, что хотя пациент больше не заразен, его ПЦР-тест на SARS-CoV-2 может быть положительным еще несколько недель. Поэтому семейные врачи не направляют человека на повторное тестирование до окончания действия больничного листа.
Чтобы предотвратить распространение вируса в рабочей среде, оцените вероятность возникновения биологического фактора риска и при необходимости примите меры. Подробнее об этом читайте здесь».