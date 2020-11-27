Симптомов нет, а тест положительный: когда переболевший COVID-19 человек может выйти на работу?

«Наш работник, заразившийся коронавирусом, уже три недели находится на больничном. Симптомов у него больше нет, но тест все равно положительный. Семейный врач говорит, что он может выйти на работу, так как результаты теста могут оставаться положительными еще до 90 дней. Так ли это и может ли работник приступить к выполнению своих обязанностей?» - спрашивает читатель Postimees.