Союз налогоплательщиков: транспортировка ребенка в школу могла бы быть рабочей поездкой

23 ноября Õhtuleht опубликовал статью уполномоченной по равноправию Лийзы Пакоста, разъясняющую обязательства, возложенные на работодателей Законом о гендерном равенстве, активно способствовать совмещению работы и семейной жизни своих сотрудников. Согласно закону, работодатель должен, среди прочего, создать условия труда, подходящие как для женщин, так и для мужчин, и улучшить совмещение работы и семейной жизни с учетом потребностей сотрудников.

EML считает, что понимание этого положения закона должно также касаться налогового законодательства и его применения на практике. В частности EML предлагает, чтобы Министерство финансов или Налогово-таможенный департамент выпустили руководство, которое бы интерпретировало транспортировку на служебном автомобиле ребенка сотрудника в школу или детский сад и обратно как поездку по работе, поскольку, позволяя такую поездку, работодатель выполняет следующее из статьи 11 Закона о равноправии обязательство совмещать рабочую и семейную жизнь. Это означало бы, что в этом случае машина не будет облагаться налогом на специальную льготу и не будет ограничений на вычет налога с оборота.