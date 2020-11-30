Союз налогоплательщиков: транспортировка ребенка в школу могла бы быть рабочей поездкой

В свете скандала с бывшим министром образования и науки Майлис Репс Эстонский союз налогоплательщиков (EML) предлагает Министерству финансов и Налогово-таможенному департаменту считать транспортировку ребенка в школу или детский сад на служебном автомобиле поездкой по работе, поскольку это помогает людям лучше совмещать семейную и профессиональную жизнь, пишет Postimees.
23 ноября Õhtuleht опубликовал статью уполномоченной по равноправию Лийзы Пакоста, разъясняющую обязательства, возложенные на работодателей Законом о гендерном равенстве, активно способствовать совмещению работы и семейной жизни своих сотрудников. Согласно закону, работодатель должен, среди прочего, создать условия труда, подходящие как для женщин, так и для мужчин, и улучшить совмещение работы и семейной жизни с учетом потребностей сотрудников.
EML считает, что понимание этого положения закона должно также касаться налогового законодательства и его применения на практике. В частности EML предлагает, чтобы Министерство финансов или Налогово-таможенный департамент выпустили руководство, которое бы интерпретировало транспортировку на служебном автомобиле ребенка сотрудника в школу или детский сад и обратно как поездку по работе, поскольку, позволяя такую поездку, работодатель выполняет следующее из статьи 11 Закона о равноправии обязательство совмещать рабочую и семейную жизнь. Это означало бы, что в этом случае машина не будет облагаться налогом на специальную льготу и не будет ограничений на вычет налога с оборота.
«Это, конечно, относилось бы ко всем работодателям и работникам как в государственном, так и частном секторах и НКО, а также к членам правления и самозанятым лицам. Поскольку, конечно, не все работодатели могут предоставить всем своим сотрудникам служебный автомобиль, определенно необходимо рассмотреть вопрос об освобождении от налогов, если работодатель возмещает расходы на общественный транспорт для детей своих сотрудников», - отметили в EML.