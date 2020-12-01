Кылварт: мы опоздали с локдауном; Аас: будем закрывать страну по частям
- К 10 декабря плановая медицина может быть отменена
- Самый эффективный путь – короткий локдаун
- Аас: полного локдауна в Эстонии не будет!
- Кылварт: скоро у нас не останется выбора
Насколько реально закрытие Эстонии к зимним праздникам? Как бизнес переживет новогодний локдаун? Почему правительство медлит, а власти Таллинна выступают за более жесткие ограничения? Чем объясняются разные позиции города и государства?
Гости студии – министр экономики Таави Аас и мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Выдержки из беседы:
– Вопрос к мэру. Недавно вы заявили, что полумеры не помогут, нет смысла рубить хвост по частям, нужен локдаун. Почему вы считаете, что это должно помочь?
Михаил Кылварт: – Возможно, мое видение несколько радикальное, но на момент развития эпидемии (а мы уже сейчас в этой эпидемии) частичные меры могут быть неэффективными.
Положа руку на сердце и отслеживая опыт других стран, можно констатировать, что самый эффективный путь в такой ситуации – короткий локдаун, чтобы сразу купировать проблему.
С другой стороны, мы понимаем, что при абсолютной неготовности нашего общества к такой мере, она будет просто игнорироваться. И слишком большой админресурс будет израсходован на то, чтобы уговаривать и принуждать.
К сожалению, у нас не получится сделать так, как это было в Китае: из-за одного случая закрыли полгорода и полностью избежали вспышки эпидемии.
– Мы слишком мягко себя повели?
Таави Аас: – Нет, не думаю. Если сразу вводить резкие меры, общество очень быстро от них устает и перестает соблюдать требования. Нужно реагировать по ситуации.
– Будет ли в четверг на заседании правительства объявлен локдаун?
– Уверен, что полного локдауна в Эстонии не будет. Будем закрывать страну по частям – с четверга возможно закрытие отдельных сфер. При этом я очень надеюсь, что экономика по большей части останется открытой!
– Сейчас пока еще не закрыты кино, театры, рестораны, бары, магазины. Речь идет о них?
– Опираясь на оценки ученых, мы говорим о частичном закрытии баров, кинозалов и театров, кружков по интересам и спортивных секций.
Михаил Кылварт: – Понятно, что еще один локдаун очень сильно ударит по экономике. Однако, у нас должен быть четкий план действий на случай, если всё пойдет немного не так, как мы хотим.
Мы не выбираем между хорошим и плохим вариантами, мы выбираем между плохим и очень плохим вариантами развития событий. Может так случиться, что ситуацию не удастся удержать под контролем.
Мы пытаемся вдохнуть в экономику новый импульс за счет увеличения объема инвестиций на будущий год. Кроме того, у нас уже есть наработанный с весны опыт, в том числе по предоставлению льгот на аренду городских помещений, который мы снова используем.
– Какое решение следует принять правительству в четверг? Если бы это было в вашей воле, вы бы ввели полный локдаун?
Михаил Кылварт: – Озвучу непопулярную идею.
Я бы принял решение о локдауне на две-три недели раньше, чтобы мы к Рождеству уже вышли бы из него.
– Мы опоздали с локдауном. На чем же тогда стоит остановиться правительству в четверг?
Михаил Кылварт: – Отталкиваться от предложенных ранее методов: реагировать и вводить ограничения по секторам, одновременно готовиться к более сложному сценарию.
– Г-н Аас, как вы будете голосовать в четверг: за или против локдауна?
Таави Аас: – Поддержу рекомендации ученых (закрытие кружков, секций и других секторов – прим. ред.). Надеюсь, что этого будет достаточно. Общество при этом останется открытым.
В противном случае это превратится в проблему и для людей, и для экономики.
– На какое время необходимо было бы закрыть страну?
Михаил Кылварт: – У нас с Таави разные позиции в этом вопросе. Таллинн выступал за то, чтобы мягкие и частичные меры вводились в качестве профилактики до начала эпидемии. Уже тогда, в конце августа, опасность того, что это все-таки произойдет, была достаточно очевидна. Нужно было сразу привыкать к новой реальности: маскам, рассредоточению и т.д. Систему необходимо было подготовить и сделать все необходимое, чтобы избежать локдауна.
Сейчас эпидемия уже в разгаре. Слово локдаун стало привычным для всех. Мы подошли к той черте, когда у нас скоро не останется выбора. Прежде всего – в системе здравоохранения.
Сначала закроется плановая медицина, затем встанут под угрозу медуслуги особого порядка, в т.ч. экстренная медицина. Это скажется на всем обществе. Надо принимать не только те меры, которые сейчас планирует правительство.
Пора задуматься о том, что возможен более черный сценарий, в том числе полный локдаун. И общество следует об этом честно предупредить уже сейчас.
Таави Аас: – Мы всячески хотим избежать полного локдауна.
– Правительство оттягивает введение чрезвычайного положения, чтобы не платить компенсации?
Таави Аас: – Причина – в экономике и психике людей.
Думаю, что с выплатой компенсаций проблем не будет. Государство все равно деньги найдет. Однако, совершенно очевидно, что новый локдаун станет тяжелым ударом для наших предприятий.
Кроме того, из полного локдауна очень трудно выходить. Правительство во всем прислушивается к рекомендациям ученых, чтобы действовать пошагово.
– Да, но наши ученые не всегда последовательны в своих рекомендациях…
Михаил Кылварт: – В отличие от весеннего периода, сейчас у нас больше согласованности и больше обсуждений. К сожалению, к принятию решений Таллинн все-таки не привлекают.
Что мы видим на примере гимназий? Если правительство не вводит локдаун, то нет смысла вводить полные ограничения для старших классов в то время, когда сверстники этих ребят из профтехучилищ продолжают учиться. Здесь нет логики и эффекта.
Нам бы хотелось более четкой, если не долгосрочной, то хотя бы среднесрочной перспективы. Мы должны понимать, к чему готовиться в случае того или иного сценария. Прогнозировать сценарии – это лучше, чем действовать по наитию.
Я вынужден признать, что некоторые рекомендации и комментарии научного совета у меня лично вызывают вопросы. Начиная от заявлений о том, что дети не болеют и среди них коронавирус не распространяется, и заканчивая тем, что 70 зараженных в день – это гребень волны, плато эпидемии.
По этой причине я каждый раз с некоторой осторожностью воспринимаю дополнительные комментарии ученых.
Таави Аас: – Мы реагируем только на то, что происходит в данный момент, и рассматриваем ближайшую перспективу. Пристальнее всего мы следим за происходящим в медицинской сфере. Ограничительные меры предпринимаются только в случае крайней необходимости.
– Не кажется ли вам, что чем дольше оттягивать, тем дороже это будет стоить?
Таави Аас: – Мы можем констатировать, что по сравнению с Европой у нас меньше всего запретов, отрыто почти всё.
– Мы идем по шведскому сценарию, который еще весной отрицали…
Таави Аас: – При этом у нас значительно ниже смертей! Это уже совсем другой сценарий. Мы сумели остаться открытыми, и это очень важно.
Михаил Кылварт: – Я не согласен с Таави только в одном. Долгосрочные планы можно и нужно составлять уже сейчас. Что касается медицины, то некоторые больницы уже перешли на третий уровень готовности к кризису. К 10 декабря должна быть готовность четвертого и пятого уровня.
Это означает, что плановая медицина уже сейчас в объемах сокращается. К 10 декабря в некоторых больницах она будет вообще отменена. Это уже известно.
Дальше встанет вопрос об экстренной медицине. И если мы берем за основу шведский сценарий, от которого сама Швеция уже отказалась, то должны просчитывать возможные негативные последствия. Дай бог, чтобы нам удалось пройти по этому лезвию, не закрывая страну и не применяя черный сценарий, но мы должны быть к нему готовы! Нам нужно знать, какие ресурсы необходимо подготовить на случай кризиса.
Подробнее в повторе!
- Недавно Михаил Кылварт высказался за введение локдауна. Почему это должно помочь? На какое время необходимо закрыть страну?
- Верно ли, что правительство медлит с введением чрезвычайного положения, чтобы избежать выплаты компенсаций предпринимателям?
- Готов ли Таллинн частично покрыть убытки бизнеса в случае локдауна? Всем ли арендаторам будут предоставлены скидки? Контролирует ли город субарендаторов?
- Чем объясняются разные позиции города и правительства? Не является ли это признаком усиления внутрипартийной конкуренции?
- Не получится ли так, что чем дольше оттягивать с локдауном, тем дороже это обойдется стране?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko