Кылварт: мы опоздали с локдауном; Аас: будем закрывать страну по частям

– Г-н Аас, как вы будете голосовать в четверг: за или против локдауна?

Таави Аас: – Поддержу рекомендации ученых (закрытие кружков, секций и других секторов – прим. ред.). Надеюсь, что этого будет достаточно. Общество при этом останется открытым. 91

В противном случае это превратится в проблему и для людей, и для экономики.

– На какое время необходимо было бы закрыть страну?

Михаил Кылварт: – У нас с Таави разные позиции в этом вопросе. Таллинн выступал за то, чтобы мягкие и частичные меры вводились в качестве профилактики до начала эпидемии. Уже тогда, в конце августа, опасность того, что это все-таки произойдет, была достаточно очевидна. Нужно было сразу привыкать к новой реальности: маскам, рассредоточению и т.д. Систему необходимо было подготовить и сделать все необходимое, чтобы избежать локдауна.

Сейчас эпидемия уже в разгаре. Слово локдаун стало привычным для всех. Мы подошли к той черте, когда у нас скоро не останется выбора. Прежде всего – в системе здравоохранения. 91

Сначала закроется плановая медицина, затем встанут под угрозу медуслуги особого порядка, в т.ч. экстренная медицина. Это скажется на всем обществе. Надо принимать не только те меры, которые сейчас планирует правительство.

Пора задуматься о том, что возможен более черный сценарий, в том числе полный локдаун. И общество следует об этом честно предупредить уже сейчас. 91

Таави Аас: – Мы всячески хотим избежать полного локдауна.

– Правительство оттягивает введение чрезвычайного положения, чтобы не платить компенсации?

Таави Аас: – Причина – в экономике и психике людей.

Думаю, что с выплатой компенсаций проблем не будет. Государство все равно деньги найдет. Однако, совершенно очевидно, что новый локдаун станет тяжелым ударом для наших предприятий. 91

Кроме того, из полного локдауна очень трудно выходить. Правительство во всем прислушивается к рекомендациям ученых, чтобы действовать пошагово.

– Да, но наши ученые не всегда последовательны в своих рекомендациях…

Михаил Кылварт: – В отличие от весеннего периода, сейчас у нас больше согласованности и больше обсуждений. К сожалению, к принятию решений Таллинн все-таки не привлекают.

Что мы видим на примере гимназий? Если правительство не вводит локдаун, то нет смысла вводить полные ограничения для старших классов в то время, когда сверстники этих ребят из профтехучилищ продолжают учиться. Здесь нет логики и эффекта.

Нам бы хотелось более четкой, если не долгосрочной, то хотя бы среднесрочной перспективы. Мы должны понимать, к чему готовиться в случае того или иного сценария. Прогнозировать сценарии – это лучше, чем действовать по наитию. 91