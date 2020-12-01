Печальная история: обитательницы лесной хибары на окраине Таллинна больше нет в живых

"Я не понимаю, как так можно! Это совершенно бесчеловечно - люди живут в лесу, в опасных для жизни условиях, причем уже годами", - возмущался мужчина.

"Она живет в этой теплушке много лет. Когда я увидел, в каких условиях она там проживает, я просто обомлел. Я не понимаю как это, в XXI веке люди живут в лесу, и никто им не помогает, волость ничего не делает".

Место, о котором рассказал попросивший анонимности мужчина, находится рядом с Таллинном на окраине Табасалу, в лесу у деревни Сырве.

По словам общавшегося с ведущей мужчины, волость каждый год привозит живущей в теплушке женщине дрова для отопления.

"У волости же есть социальные квартиры. Несомненно, можно найти какое-то другое решение нежели проживание в лесу. Я бы сам с удовольствием как-то помог, если бы бы, но у нас для этого ведь есть волостная управа. В Табасалу так много шикарных домов, и все платят налоги. Богатая же волость - и не может предложить человеку что-то получше", - рассуждал аноним.

Ведущая Кuuuurija Катрин Луст разыскала это полуразвалившееся жилище. "Условия проживания здесь и правда неописуемо плохие", - признает она, заходя внутрь.

В теплушке есть две кровати, посуда, маленькая печка-буржуйка, которая кажется совсем небезопасной. Однако в помещении никого нет.

Соцработник волостной управы Харку говорит, что знает, о ком идет речь, но эта женщина уже скончалась. Волость Харку регулярно привозила пожилой женщине, как и в случае со стариком из подземелья, еду и питье, а также дрова для отопления.

По словам соцработницы волости, пожилая женщина сама изъявила желание жить в этой теплушке, и против ее желания чиновники не могли ничего поделать. Она прожила там много лет - около двадцати.

Соцработница говорит, что пожилая женщина умерла из-за состояния здоровья. Она умерла не от холода и не от голода, она не испытывала никакого денежного недостатка", - заверяет чиновница.

"К сожалению, звонивший опоздал, и помочь этой старушке уже невозможно, но если вы знаете кого-то, кто до сих пор живет в Эстонии в таких ужасных условиях и нуждается в помощи, дайте нам знать", - подытоживает сюжет ведущая Kuuuurija Катрин Луст.