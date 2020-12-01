НКО молодежного объединения EKRE, названное в честь барона-антисемита, отказалось от господдержки

Получившее дотацию в размене 45 000 евро MTÜ Ungern Khaan создано в честь воспитанного в России военного Романа Федоровича фон Унгерн-Штернберга (1885-1921), который был одним из руководителей анибольшивистского движения во время гражданской войны в России. Как убежденный антисемит, во время Гражданской войны он вместе со своими войсками он уничтожил много уклонявшихся от воинской службы евреев, а позже, в Монголии и в Забайкалье, пытался создать буддистское теократическое государство.

Во вторник, 1 декабря, руководство MTÜ Ungern Khaan приняло решение отказаться от поддержки из госбюджета и далее продолжать свою деятельность - установку памятников барону в некоторых связанных с ним местах в Эстонии и сохранение наследия Романа фон Унгерн-Штернберга - на пожертвования.

Как отмечает член правления общества памяти Федор Стомахин, решение было принято "в свете клеветы в СМИ, основанной на сенсациях, а не на исторических исследованиях; Барона изобразили милитаристом и преступником, а не освободителем Монголии".