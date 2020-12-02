Яак Ааб: стратегии по сокращению русских школ нет

Прежде всего пострадают дети, недополучив знаний и умений. И отчасти это уже произошло, потому что государство вовремя не обратило внимание на то, что нужно подготовить достаточное число учителей, учебных материалов и так далее.

– А достаточно ли было сделано за минувшие четыре года, пока пост министра образования принадлежал Центристской партии?

– Да! Прежде всего в детских садах, откуда всё и должно начинаться.

Сады и основная школа получили немало дополнительных ресурсов – около 4 млн евро в год – на то, чтобы нанять эстоноязычный персонал и улучшить преподавание эстонского. 28

– Оправдались ли эти затраты? Кто-то измерял эффект от потраченных средств?

– Думаю, что его невозможно измерить в краткосрочной перспективе.

– Правильно ли я понимаю, что русские школы останутся в Эстонии ровно до тех пор, пока у нас не будет ликвидирован дефицит эстоноязычных кадров?

– Да, но это не случится за год-два-три или даже пять лет.

– Готовы ли эстонские школы принимать русских детей? В последнее время громко звучат призывы не пускать русских в эстонских школы и детсады…

– Я бы ответил инициаторам этих призывов, что каждый язык обогащает.

Не случайно некоторые эстонцы отдают своих детей в русские детсады. Я тоже выучил русский до школы, общаясь с родственниками-ингерманландцами из России. Это самый естественный путь. Эстонцам и русским не надо бояться учиться вместе! Это обогащает. 28

– Признаете ли вы тот факт, что эстонские сады и школы, - а прежде всего - родители эстонских детей - не готовы воспринимать рядом с собой русских?

– Такие мнения уже давно раздаются. Многое зависит от самого человека, конкретного детского сада или школы. Возможно, на их оценках сказывается какой-то негативный опыт.

– У тех русских, кто столкнулся с этой проблемой, остается впечатление, что единая эстонская школа – не для всех…

– Я бы не стал обобщать. Просто некоторые процессы требуют времени.

Иногда даже нужна смена поколений, чтобы научиться совместно сосуществовать и прийти к понимаю с обеих сторон. 28

Убежден, что среди эстонцев не поддерживает интеграцию абсолютное меньшинство. Это, скорее, исключение из правил.

Подчеркну, что по закону никто не может запретить русскому ребенку ходить в эстонскую школу. 28

– Если отказывают, можно жаловаться?

– Нужно обращаться к канцлеру права!

– Ознакомились ли вы с ситуацией по ковиду в школах? Будете ли вы менять стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией? Цифры растут, сегодня новый антирекорд: 524 зараженных!

– С этой недели гимназии переведены на дистанционную учебу.

– При этом сверстники гимназистов, студенты профтехов, продолжают учиться. Зачем отправлять на дистанционку гимназии, если в стране не объявлен локдаун?

– Поверьте, правительство само ничего не выдумывает. Мы исходим из рекомендаций экспертов, научного совета. Мы каждую неделю анализируем статистику.