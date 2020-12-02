Яак Ааб: стратегии по сокращению русских школ нет

- Перейти на эстонский в 2023/24 году невозможно
- У русских растет желание учиться на эстонском
- Эстонцам и русским не надо бояться учиться вместе
- Взаимная интеграция требует времени
Новый министр образования Яак Ааб выразил мнение, что русских школ останется немного. С другой стороны, все чаще звучит критика в адрес единой школы вплоть до призывов не пускать русских в эстонские школы и детсады. Что с этим делать?
Министр образования Яак Ааб ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.
Выдержки из беседы:
– Недавно вы заявили, что русских школ останется немного. Есть ли в Министерстве образования стратегия по сокращению русских школ?
– Такой стратегии нет! И я не говорил, что в ближайшее время русских школ останется немного. Сокращение будет происходить в течение какого-то срока.
– Какого же?
– Лет 10-15 лет, возможно, и дольше. Трудно ответить. Наша задача – обеспечить качественное образование на эстонском языке и качественное обучение эстонскому языку.
– А просто взять и всех перевести в эстонскую школу невозможно?
– Такой стратегии нет. Нигде не решено, что к какому-то году, к какому-то сроку все должны перейти на эстонский язык обучения.
В основных школах продолжают преподавать на русском, хотя определенный процент предметов изучается на эстонском языке, причем государство выделяет для этого дополнительные ресурсы.
Очевидно, что у русских детей и родителей растет желание учиться на эстонском, причем начиная с детсадов.
Напомню, что в 20-30-е годы в Эстонии был только один государственный язык – эстонский, но существовали и русские школы. Когда у меня спрашивают, останутся ли вообще в Эстонии русские школы, я отвечаю, что, конечно, останутся. Сколько их останется? Я не знаю.
Никто не запрещал русские школы в 20-30-е годы, никто не будет запрещать их и в будущем.
– Могут ли оставшиеся русские школы в перспективе перестать быть муниципальными, и соответственно – бесплатными?
– Трудно ответить на этот вопрос, но когда-то его придется решить. Сейчас закон не запрещает русским школам иметь статус муниципальных или частных. При этом государство финансирует и те, и другие.
– То есть нельзя исключать, что в 30-40-е годы XXI века останутся только частные русские школы?
– Этот вопрос выйдет на повестку дня в более далеком будущем. Трудно предсказать. Не стал бы сейчас исключать ни тот, ни другой вариант.
– Сколько русских школ осталось в Эстонии? Каковы тенденции?
– Точных цифр не назову.
14% основных школ преподают на русском. С 1 по 9 классы в эстонских школах учится около 10 000 русскоязычных ребят, еще 20 000 проходят обучение в русских школах.
Все больше русских школ практикуют языковое погружение или частичное обучение на эстонском.
Количество школ в Эстонии сокращается в целом. Быстрее всего уменьшается число учеников в русской школе. Многие переходят в эстонскую школу или предпочитают смешанное обучение.
– Достаточно ли ресурсов и кадров для перевода школ на эстонский язык?
– Краткий ответ: кадров и ресурсов мало. Очевидно, что за минувшие десятилетия было слишком мало сделано для того, чтобы этот переход был качественным и плавным.
Тем политикам, которые заявляют, что все русские школы должны перейти на эстонский в 2023/24 году, отвечаю: это невозможно!
Прежде всего пострадают дети, недополучив знаний и умений. И отчасти это уже произошло, потому что государство вовремя не обратило внимание на то, что нужно подготовить достаточное число учителей, учебных материалов и так далее.
– А достаточно ли было сделано за минувшие четыре года, пока пост министра образования принадлежал Центристской партии?
– Да! Прежде всего в детских садах, откуда всё и должно начинаться.
Сады и основная школа получили немало дополнительных ресурсов – около 4 млн евро в год – на то, чтобы нанять эстоноязычный персонал и улучшить преподавание эстонского.
– Оправдались ли эти затраты? Кто-то измерял эффект от потраченных средств?
– Думаю, что его невозможно измерить в краткосрочной перспективе.
– Правильно ли я понимаю, что русские школы останутся в Эстонии ровно до тех пор, пока у нас не будет ликвидирован дефицит эстоноязычных кадров?
– Да, но это не случится за год-два-три или даже пять лет.
– Готовы ли эстонские школы принимать русских детей? В последнее время громко звучат призывы не пускать русских в эстонских школы и детсады…
– Я бы ответил инициаторам этих призывов, что каждый язык обогащает.
Не случайно некоторые эстонцы отдают своих детей в русские детсады. Я тоже выучил русский до школы, общаясь с родственниками-ингерманландцами из России. Это самый естественный путь. Эстонцам и русским не надо бояться учиться вместе! Это обогащает.
– Признаете ли вы тот факт, что эстонские сады и школы, - а прежде всего - родители эстонских детей - не готовы воспринимать рядом с собой русских?
– Такие мнения уже давно раздаются. Многое зависит от самого человека, конкретного детского сада или школы. Возможно, на их оценках сказывается какой-то негативный опыт.
– У тех русских, кто столкнулся с этой проблемой, остается впечатление, что единая эстонская школа – не для всех…
– Я бы не стал обобщать. Просто некоторые процессы требуют времени.
Иногда даже нужна смена поколений, чтобы научиться совместно сосуществовать и прийти к понимаю с обеих сторон.
Убежден, что среди эстонцев не поддерживает интеграцию абсолютное меньшинство. Это, скорее, исключение из правил.
Подчеркну, что по закону никто не может запретить русскому ребенку ходить в эстонскую школу.
– Если отказывают, можно жаловаться?
– Нужно обращаться к канцлеру права!
– Ознакомились ли вы с ситуацией по ковиду в школах? Будете ли вы менять стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией? Цифры растут, сегодня новый антирекорд: 524 зараженных!
– С этой недели гимназии переведены на дистанционную учебу.
– При этом сверстники гимназистов, студенты профтехов, продолжают учиться. Зачем отправлять на дистанционку гимназии, если в стране не объявлен локдаун?
– Поверьте, правительство само ничего не выдумывает. Мы исходим из рекомендаций экспертов, научного совета. Мы каждую неделю анализируем статистику.
Сейчас очевидно, что в гимназиях было больше всего контактов с зараженными. Вирус также распространяется через спортивные секции и кружки по интересам.
– Не оттого ли это происходит, что классы отправляют на карантин, но ученики этих же классов продолжают ходить в кружки и секции?
– Мы не можем никого преследовать, отслеживать каждый их шаг. Просто некоторые не понимают серьезности положения. Школу основную и начальную мы попытаемся сохранить открытой. При этом для старшеклассников разрешены консультации, Олимпиады и т.д.
– С большой долей вероятности правительство завтра примет решение закрыть кружки и секции. А зачем это делать, оставляя открытыми начальные классы и основную школу?
– Все эксперты говорят: массовое заражение возможно среди детей старше 12 лет.
– В 12-13 лет школьники ходят не в гимназию…
– Думаю, что основную школу, начальные классы и детсады мы будем до последнего держать открытыми.
– Что будет после 10 января, после каникул?
– Если б я знал… Сейчас мы поэтапно вводим ограничения, которые, заметьте, намного мягче, чем в соседних странах. Январский сценарий – в процессе обсуждения.
Подробнее в повторе!
- Есть ли в Минобразования стратегия по сокращению русских школ?
- Достаточно ли ресурсов и кадров для перевода школ и садиков на эстонский язык обучения?
- Могут ли оставшиеся русские школы в перспективе перестать быть муниципальными, и, соответственно, – бесплатными?
- Готовы ли эстонские школы принимать русских детей?
- В последнее время достаточно громко звучат призывы не пускать русских в эстонских школы и детские сады. Единая школа не для всех?
- Будут ли вноситься изменения в стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в школах?
- Зачем закрывать кружки и секции, оставляя открытыми начальные классы?
- Что изменится в вопросе финансирования науки на фоне коронакризиса?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja