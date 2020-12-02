Напоминание домовладельцам: закройте краны - идут холода!

В настоящее время внимание людей сосредоточено на темах, связанных с коронавирусом, но домовладельцы не должны забывать и о здоровье водопровода.
Союз предприятий водоснабжения Эстонии напоминает, что перед сильными зимними заморозками необходимо проверить состояние трубопроводов и водомерных узлов в зданиях и обеспечить их морозоустойчивость.
Чтобы не пострадать от заморозков, сделайте следующее
- Если дом не отапливается и вода ежедневно не используется, перекройте воду: закройте запорный кран, который находится на земле или около насоса, опорожните трубы, бойлер, сливной бачок унитаза, слив раковины и другие источники воды.
- В жилом доме осмотрите всю систему водоснабжения и убедитесь, что в нее не проникает холод. Изолируйте трубы, на которые может повлиять внешняя температура. Также учитывайте влажность, так как влага снижает термостойкость.
- Защитите от холода водомер. Для обеспечения надежности работы счетчика температура окружающей среды не должна опускаться ниже двух градусов тепла.
- Если вода в трубопроводе все еще замерзает, оставьте водопроводный кран открытым. Движение воды в трубопроводе предотвращает ее замерзание.
- Если водопроводные трубы замерзли, сначала определите место, где это случилось, а затем начните нагревать это место. Подходящим инструментом для этого является, например, воздуходувка, поскольку нагревание должно быть медленным и безопасным.
- Если трубопровод замерзнет сильнее, обратитесь за помощью в местную фирму по водоснабжению или водопроводную компанию.