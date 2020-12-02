В Европе хотят узаконить право сотрудника отключать телефон после работы

Резолюцию, принятую 1 декабря, поддержали 31 голосами "за", тогда как "против" голосовали 6 и еще 18 - воздержались.

Документ призывает Еврокомиссию внести проект Директивы ЕС о праве выключать средства коммуникации, поскольку сейчас это не прописано в законодательстве должным образом.

В резолюции говорится, что культура, одобряющая круглосуточное пребывание на связи, вместе с ожиданиями работодателя, работник должен быть доступным всегда, может негативно влиять на баланс между работой и личной жизнью, физическое и ментальное здоровье людей, удовлетворенность жизнью.