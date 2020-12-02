Ср, 2.12.2020
Читайте, сколько хотите, но принуждения к ношению масок тут не вычитывается. Аллар Йыкс
Аллар Йыкс

В Европе хотят узаконить право сотрудника отключать телефон после работы

Teadlased soovitavad mitte hoida mobiiltelefoni vöökohast allpool.

ФОТО: Shutterstock

В Европе предлагают разрешить сотрудникам не отвечать на звонки и сообщения работодателя в нерабочее время. Такое предложение сегодня одобрил Европарламент на уровне комитета по вопросам труда. Об этом говорится в официальном сообщении Европарламента.

Резолюцию, принятую 1 декабря, поддержали 31 голосами "за", тогда как "против" голосовали 6 и еще 18 - воздержались.

Документ призывает Еврокомиссию внести проект Директивы ЕС о праве выключать средства коммуникации, поскольку сейчас это не прописано в законодательстве должным образом.

В резолюции говорится, что культура, одобряющая круглосуточное пребывание на связи, вместе с ожиданиями работодателя, работник должен быть доступным всегда, может негативно влиять на баланс между работой и личной жизнью, физическое и ментальное здоровье людей, удовлетворенность жизнью.

Это стало особенно острым вопросом в условиях эпидемии коронавируса, когда еще больше людей начали работать из дома.

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