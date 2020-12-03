KredEx: аудит Госконтроля не принимает во внимание существенные факты

Как говорит председатель правления KredEx Иво Кулдмяэ, аудит содержит не подтвержденные утверждения, а иногда даже противоречит самому себе. «В своей оценке Госконтроль указывает на то, что меры были реализованы недостаточно быстро и эффективно, при этом отмечая, что скорость и интенсивность распределения денег не могут быть самоцелью. Такие выводы вводят в заблуждение и не слишком понятны. При наступлении кризиса важно было действовать быстро, из чего мы и исходили. Сегодня мы предоставили предпринимателям 442 миллиона евро», – сказал Кулдмяэ.

«Госконтроль отмечает, что нужно внимательнее следить за рынком и прислушиваться к мнению предпринимателей. С первых дней марта KredEx ведет последовательное содержательное сотрудничество со всеми основными зонтичными и вспомогательными организациями предпринимателей, мы регулярно проводим встречи с Союзом банков, поддерживаем диалог с Банком Эстонии и принимаем во внимание отзывы самих предпринимателей», –- привел другой пример глава KredEx.

«Противоречив и упрек в том, что нынешние меры не нашли применения, однако в будущем следует сосредоточить внимание именно на поручительстве, которое банки и предприниматели ранее не пожелали использовать в ожидаемой степени. Кроме того, не выдерживает критики упрек в том, что чрезвычайные меры не имеют четкой цели: если утвержденная на уровне ЕС цель временной государственной помощи – помочь компаниям решить проблемы ликвидности, то мы хорошо выполнили эту цель», – рассуждает Кулдмяэ.

По его словам, утверждение о том, что предприятия не были должным образом проинформированы об изменении условий меры, безосновательно. «Мы организовали более 20 вебинаров, регулярно распространяли информацию в СМИ, провели несколько цифровых кампаний по продвижению мер поддержки, делились информацией по каналам организаций, связанных с бизнесом и делали многое, многое другое».

По оценке Кулдмяэ, при оценке государственной значимости кредитных проектов объемом более 10 миллионов евро Госконтроль упустил из виду самый важный факт. «Является ли проект государственно значимым, решает Правительство Республики, а не KredEx. Таким образом, остается неясным, почему Госконтроль упрекает KredEx за соблюдение сути требований».

Однако Кулдмяэ подчеркивает, что заключение по аудиту содержит и много конструктивных отзывов, которые обязательно будут учтены при дальнейшем планировании. «Мы полностью согласны с предложением Госконтроля о том, что приоритетами при дальнейшей разработке антикризисных мер должны быть системность и комплексный подход. Государство также должно более четко ставить цели, и важную роль в этом играет сотрудничество с KredEx».

По словам министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Сиема, с точки зрения корректировки мер аудит предоставляет необходимую обратную связь. Министр также подчеркнул очень важную роль KredEx в оказании помощи компаниям, пострадавшим от кризиса.

Сием отметил, что с начала кризиса вклад KredEx в поддержку предпринимательства значительно увеличился, а потребность предпринимателей в финансовой помощи, вероятно, еще возрастет. Министр добавил, что главной целью весенних антикризисных мер KredEx было срочное решение проблем с ликвидностью как можно большего числа компаний. «С марта KredEx в текущем порядке вносит изменения в свои услуги, создает новые продукты для более узких целевых групп и более благоприятные условия для предпринимателей, что также ускорило движение денег к заявителям. При этом нужно учитывать внезапность наступления кризиса, как и то, что события развиваются быстро и потребности рынка постоянно меняются. Естественно, в таких условиях постоянная калибровка финансовых инструментов требует некоторого времени», – сказал Сием.