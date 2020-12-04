Керсти Кальюлайд уходит на самоизоляцию

«Сегодня утром я узнала, что во вторник по работе контактировала с человеком, у которого позже диагностировали коронавирус, - сообщила Кальюлайд. - Я также считаюсь близким контактом, поэтому я в соответствии с указаниями Департамента здоровья нахожусь в самоизоляции, все намеченные на следующую неделю физические встречи, к сожалению, придется отменить».