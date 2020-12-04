Керсти Кальюлайд уходит на самоизоляцию

Президент Керсти Кальюлайд сегодня, 4 декабря, сообщила в соцсетях, что была в близком контакте с человеком, у которого диагностировали коронавирус.
«Сегодня утром я узнала, что во вторник по работе контактировала с человеком, у которого позже диагностировали коронавирус, - сообщила Кальюлайд. - Я также считаюсь близким контактом, поэтому я в соответствии с указаниями Департамента здоровья нахожусь в самоизоляции, все намеченные на следующую неделю физические встречи, к сожалению, придется отменить».
По словам президента, она чувствует себя хорошо, а также сдала тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
Напомним, что сегодня утром премьер-министр Юри Ратас прервал поездку по Ида-Вирумаа из-за контакта с носителем коронавируса.