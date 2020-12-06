Ситуация критическая: гендиректор Департамента здоровья едет в Ида-Вирумаа

В понедельник, 7 декабря, гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно посетит Нарвскую больницу и Ида-Вирускую центральную больницу, встретится с сотрудниками Идаского регионального отделения Департамента здоровья и членами Ида-Вирумааской региональной кризисной комиссии.
По словам Юллара Ланно, как заболеваемость коронавирусом в Ида-Вирумаа, так и бесперебойная работа системы здравоохранения находятся в критическом состоянии. «Мы начали набор добровольных медицинских работников для решения кадровых вопросов в Ида-Вируской центральной больнице и Нарвской больнице», - сказал он, добавив, что в одной только Нарвской больнице почти 100 работников на больничном.
«Ситуация в Ида-Вирумаа критическая во всех смыслах. Для ее улучшения госучреждения, местные самоуправления, предприятия и жители должны объединить усилия», - отметил Ланно.
«Приятно видеть, что больница Тартуского университета усиленным составом пришла на помощь больницам Нарвы и Кохтла-Ярве, и, вдобавок к Департаменту здоровья, все сотрудники местных самоуправлений, полицейские и спасатели тесно сотрудничают, чтобы разрешить ситуацию», - сказал Ланно и поблагодарил всех медицинских работников за их самоотверженный вклад.
В Ида-Вирумаа уровень заболеваемости коронавирусом на 100 000 жителей вырос до 967,5, что превышает среднестатистический показатель по Эстонии в почти четыре раза. Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья находятся более 6400 человек, из которых заражены 1387 человек.