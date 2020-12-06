Ситуация критическая: гендиректор Департамента здоровья едет в Ида-Вирумаа

По словам Юллара Ланно, как заболеваемость коронавирусом в Ида-Вирумаа, так и бесперебойная работа системы здравоохранения находятся в критическом состоянии. «Мы начали набор добровольных медицинских работников для решения кадровых вопросов в Ида-Вируской центральной больнице и Нарвской больнице», - сказал он, добавив, что в одной только Нарвской больнице почти 100 работников на больничном.

«Ситуация в Ида-Вирумаа критическая во всех смыслах. Для ее улучшения госучреждения, местные самоуправления, предприятия и жители должны объединить усилия», - отметил Ланно.

«Приятно видеть, что больница Тартуского университета усиленным составом пришла на помощь больницам Нарвы и Кохтла-Ярве, и, вдобавок к Департаменту здоровья, все сотрудники местных самоуправлений, полицейские и спасатели тесно сотрудничают, чтобы разрешить ситуацию», - сказал Ланно и поблагодарил всех медицинских работников за их самоотверженный вклад.