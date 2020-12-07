Из-за наплыва пациентов с коронавирусом больницы Ида-Вирумаа ищут добровольцев: кто может помочь?

С ситуацией в больницах Ида-Вирумаа сегодня знакомился гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно. Самая острая проблема здесь - нехватка персонала: например, в Нарве около сотни медиков находятся на больничном или на карантине. Больницы уже обратились за помощью к добровольцам, и желающие работать здесь нашлись.
В Нарве работает группа врачей из Тарту
Руководитель Нарвской больницы Олев Силланд рассказал, что сам сейчас находится на больничном, но ежедневно созванивается с заместителями.
“На сегодняшний день у нас на месте шесть человек из Тарту, которые нам помогают - и пациентов смотрят, и курируют, и дают советы”, - рассказал он.
Руководит этой группой опытный врач Аго Кыргвеэ - кардиолог и анестезиолог-реаниматор. По словам старшей сестры Нарвской больницы Натальи Метелицы, с ним приехали врач-инфекционист, сестра инфекционного контроля (которая занимается недопущением распространения инфекции и учит использовать защитные средства), лабораторный специалист по тестированию, специалист по качеству и старшая сестра.
Тартуские врачи приехали в пятницу и работали на выходных. Их цель - поделиться опытом и помочь выстроить работу:
“У них первая волна была, когда они лечили ковидных пациентов. Для Нарвы это впервые. Они просто хотят рассказать, что можно сделать, провести обучение, регулярно посещать отделения, улучшить и ускорить весь процесс лечения”.
Желающие работать медсестрами в Нарве нашлись
Тартуские специалисты могут помогать также в наборе новых сотрудников, например, определять, что могут делать прибывающие на работу студенты-медики. В пятницу Rus.Postimees писал, что четыре будущие медсестры, еще студентки, приступили к работе в больнице. В ближайшее время новых сотрудников станет больше.
“Желающих сейчас много, нас просто атаковали, - рассказала Наталья Метелица. - Сегодня человек десять прислали CV, в основном, это студенты первого-второго курсов. Конечно, другое дело - сестры третьего-четвертого курсов, например, среди них есть сестра четвертого курса, которая в феврале диплом получает”.
Наталья Метелица рассказала, что студентов третьего-четвертого курсов возьмут помощниками медсестер, а студентов младших курсов на эти места взять невозможно.
“Звонят и просто добровольцы-волонтеры, но таких немного - три или четыре человека было, - рассказала Наталья Метелица. - Они готовы работать бесплатно”.
Студентов-медиков больница примет на работу и будет выплачивать им зарплату. Для волонтеров, которые готовы работать бесплатно, сейчас ищут возможности компенсировать проезд и предоставить жилье в Нарве. Пока острой нужды в помощниках без медобразования нет: с прекращением планового лечения освободилась часть персонала, и пока есть кому, условно говоря, мыть пол и разносить еду.
Вместе с Юлларом Ланно в Нарву приезжал также префект Тарво Крупп. Они обсуждали с руководством больницы, в частности, где расселить студентов-медиков и добровольцев, и один из вариантов - это новое здание общежития и учебного центра Академии МВД. В самой больнице есть 14 мест в гостевых комнатах, но в будущем этого может оказаться недостаточно.
Вместо врачей также предлагают брать студентов
Руководитель Нарвской больницы Олев Силланд сказал, что сейчас здесь открыты два отделения для больных с коронавирусом. Сначала все такие пациенты отправлялись в Ида-Вирускую центральную больницу, но когда она оказалась заполнена, организовывать изолированные палаты для них пришлось и в Нарве.
Как писал Rus.Postimees в пятницу, в больнице полностью готово третье отделение на 40 человек, но для него нет врачей. Эту проблему обсуждали с гендиректором Департамента здоровья, и он предложил также использовать студентов старших курсов медицинского факультета. Но, по словам Натальи Метелицы, в этом случае остро встает вопрос оплаты: по правилам выходит, что таким студентам больница должна платить заметно больше, чем действующим врачам.
Юллар Ланно, генеральный директор Департамента здравоохранения, после поездки в больницы Нарвы и Кохтла-Ярве также сказал Rus.Postimees, что один из способов помочь больницам - обратиться к студентам-медикам, учащимся в ординатуре, и воспользоваться их помощью.
“Печальная правда заключается в том, что нехватка кадров в лице врачей и медсестер также распространена по всей Эстонии, и люди с квалификацией не появляются в одночасье, здесь государство должно найти нужные ресурсы.
Эстонской медицинской системе угрожает перегрузка. Наша цель - остановить распространение вируса и попытаться сохранить ситуацию, чтобы затем добиться тенденции к снижению числа инфицированных, - сказал Юллар Ланно. - В нынешней эпидемиологической ситуации для предотвращения заражения не следует навещать родителей и людей из группы риска в канун Рождества и Нового года. В общем, следует сократить тесные контакты, а не навещать близких”.
В Кохтла-Ярве переболевшие медики возвращаются к работе
Руководитель по коммуникации Ида-Вируской центральной больницы Анна Медведева рассказала, что этой больнице сейчас нужны врачи и другие специалисты с медицинским образованием. Человеку другой специальности, который хотел бы помочь, сейчас работы не найдется.
“Просто добровольцев нам пока привлечь некуда”, - сказала Анна Медведева.
В Ида-Вируской центральной больнице в последние дни на лечении ежедневно находилось 55-60 человек. Больница продолжает принимать новых пациентов. Некоторые из тяжелых больных, нуждающихся в интенсивной терапии, направляются в Тартускую университетскую клинику.
Здесь тоже часть персонала заболела, но наиболее сложная ситуация была связана со вспышкой в клинике восстановительного лечения и сестринской помощи, и сейчас многие из работников, находившихся в самоизоляции или на больничном, уже возвращаются на работу.
“К нам присоединилось несколько врачей, в основном это те, кто ранее уже был связан с нашей больницей, - рассказала Анна Медведева. - К нам пришли на работу новые помощники врачей – это студенты медицинского факультета. Также мы привлекаем новых работников в состав сестринского персонала – среди них недавние выпускники, работники других медучреждений или люди, получившие медобразование, однако какое-то время не работавшие по этой специальности”.