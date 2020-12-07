Из-за наплыва пациентов с коронавирусом больницы Ида-Вирумаа ищут добровольцев: кто может помочь?

В Нарве работает группа врачей из Тарту

Руководитель Нарвской больницы Олев Силланд рассказал, что сам сейчас находится на больничном, но ежедневно созванивается с заместителями.

“На сегодняшний день у нас на месте шесть человек из Тарту, которые нам помогают - и пациентов смотрят, и курируют, и дают советы”, - рассказал он.

Руководит этой группой опытный врач Аго Кыргвеэ - кардиолог и анестезиолог-реаниматор. По словам старшей сестры Нарвской больницы Натальи Метелицы, с ним приехали врач-инфекционист, сестра инфекционного контроля (которая занимается недопущением распространения инфекции и учит использовать защитные средства), лабораторный специалист по тестированию, специалист по качеству и старшая сестра.

Тартуские врачи приехали в пятницу и работали на выходных. Их цель - поделиться опытом и помочь выстроить работу:

“У них первая волна была, когда они лечили ковидных пациентов. Для Нарвы это впервые. Они просто хотят рассказать, что можно сделать, провести обучение, регулярно посещать отделения, улучшить и ускорить весь процесс лечения”.

Желающие работать медсестрами в Нарве нашлись

Тартуские специалисты могут помогать также в наборе новых сотрудников, например, определять, что могут делать прибывающие на работу студенты-медики. В пятницу Rus.Postimees писал, что четыре будущие медсестры, еще студентки, приступили к работе в больнице. В ближайшее время новых сотрудников станет больше.

“Желающих сейчас много, нас просто атаковали, - рассказала Наталья Метелица. - Сегодня человек десять прислали CV, в основном, это студенты первого-второго курсов. Конечно, другое дело - сестры третьего-четвертого курсов, например, среди них есть сестра четвертого курса, которая в феврале диплом получает”.

Наталья Метелица рассказала, что студентов третьего-четвертого курсов возьмут помощниками медсестер, а студентов младших курсов на эти места взять невозможно.

“Звонят и просто добровольцы-волонтеры, но таких немного - три или четыре человека было, - рассказала Наталья Метелица. - Они готовы работать бесплатно”.

Студентов-медиков больница примет на работу и будет выплачивать им зарплату. Для волонтеров, которые готовы работать бесплатно, сейчас ищут возможности компенсировать проезд и предоставить жилье в Нарве. Пока острой нужды в помощниках без медобразования нет: с прекращением планового лечения освободилась часть персонала, и пока есть кому, условно говоря, мыть пол и разносить еду.

Вместе с Юлларом Ланно в Нарву приезжал также префект Тарво Крупп. Они обсуждали с руководством больницы, в частности, где расселить студентов-медиков и добровольцев, и один из вариантов - это новое здание общежития и учебного центра Академии МВД. В самой больнице есть 14 мест в гостевых комнатах, но в будущем этого может оказаться недостаточно.

Вместо врачей также предлагают брать студентов