Эстонские дома призрения хуже концлагерей?

40-летний Марко, мать которого умерла в начале года, решил рассказать зрителям Kuuuurija о своей боли. "Если я доживу до старости, то я не хотел бы жить в Эстонской Республике, потому что здесь царит такое отношение к людям, которые находятся в беспомощном положении", - говорит он.

Мать Марко страдала тяжелой формой эпилепсии. 69-летняя женщина провела в разных домах престарелых почти два года, прежде чем в феврале умерла.

Находясь в больнице, женщина упала с кровати и получила переломы. "Поскольку человек был не совсем в здравом уме, ее пристегивали к кровати ремнями, но на этот раз случилось, что этих ремней не было, она начала перелезать через край кровати и упала на пол плашмя", - рассказывает Марко.

"У нее был сломан таз, я не могу точно сказать, что еще, но было довольно много переломов".

По словам Марко, он не понимает, почему родственникам сразу не сообщили о происшествии с его матерью. После падения мать Марко оказалась надолго прикованной к постели. "Дом призрения провел какие-то внутренние расследования. А потом ее отправили на послебольничное лечение", - продолжает он.

Но, к сожалению, за первым падением последовало и второе, которое в итоге стало для пожилой женщины фатальным. "Мне сказали, что она упала при смене подгузника. Санитар сказал, что он только на мгновение отвел взгляд. Человек упал, и из-за этого очень серьезно заболел. После этого она уже ничего не могла делать".

В течение двух лет сын посещал мать в различных домах престарелых каждый божий день, пропустив за два года лишь одно воскресенье. "Каждый день я замечал, что тумбочка, на которой стоит стакан с водой, просто отодвинута подальше от кровати. Я накануне вечером перед уходом наполняю стакан, а на следующий день смотришь - тумбочка отодвинута", - рассказал Марко.

Он объясняет, что когда пожилые люди пьют, им нужно чаще менять подгузники, а это, в свою очередь, означает больше работы для сиделок.

Еще один источник "лишней" работы для персонала домов призрения - тревожные кнопки. "Каждый раз, приходя вечером, я оставлял ее так, чтобы можно было дотянуться рукой, а на следующий день она оказывалась отодвинутой или вообще убранной. Я спрашиваю: почему? Мне говорят: слишком часто нажимает".

По словам Марко, во многом в холодности санитаров, работающих в домах престарелых, виноваты низкие зарплаты и тот факт, что сиделки работают в нескольких учреждениях одновременно.

Марко, по его собственным словам, всегда думал, что учреждения по уходу или реабилитации пытаются улучшить здоровье пожилых людей, чтобы те могли снова вернуться домой. На самом деле, зачастую пути назад оттуда просто нет.

"Моя мать говорила, что ее таскают за волосы. И плакала, потому что не хотела там оставаться".