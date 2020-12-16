Зараженный коронавирусом получает сообщение об отрицательном результате теста. Как такое возможно?

«Связываются по тому номеру телефона, который человек указал в отношении своего несовершеннолетнего ребенка. Если у самого человека положительный результат — и это он может проверить в своей электронной истории болезни — и он получает смс-сообщение о негативном результате теста, это оповещение приходит в отношении его ребенка, если он также ходил сдавать пробу», - объясняет Ланно, добавив, что если детей несколько, может, например, прийти и второе смс-сообщение, которое оповещает о негативном результате теста.

Похожая неразбериха с смс-сообщениями может возникнуть и в случае, если семья, которая приехала из-за границы, во время тестирования на коронавирус оставляет для контакта один телефонный номер. «Тогда все результаты тестов приходят в виде смс-сообщений на этот номер», - уточняет Ланно.

Гендиректор Департамента здоровья подчеркнул, что точный результат теста на коронавирус каждый может посмотреть в своей электронной истории болезни на сайте digilugu.ee.

После тестирования лицам с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция звонят в течение двух рабочих дней. Как отмечается на странице Департамента здоровья, всем людям с отрицательным результатом теста позвонить невозможно, но в некоторых случаях им отправляют текстовое сообщение. Департамент подчеркивает, что самый надежный способ узнать о результате теста на коронавирус - посмотреть в информационной системе здоровья digilugu.ee, войдя с помощью ИД-карты, или связаться со своим семейным врачом.