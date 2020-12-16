С нового года можно лететь в Россию: а чего ждать тем, кто привык пересекать границу пешком или на автомобиле?

- Каждую неделю в Таллиннском аэропорту выявляют более 60 зараженных
- «Аэрофлот» хочет возобновить рейсы Таллинн-Москва уже в марте
- МИД Эстонии: рекомендуем сейчас вообще никуда не ездить
- Турфирмы: снятие ограничений на авиаперелеты случилось слишком поздно
В связи с тем, что с нового года отменяются введенные из-за коронавируса ограничения на авиаперелеты из Таллинна, рейсы в Россию вновь станут реальностью для всех имеющих визу жителей Эстонии. А чего ждать тем, кто раньше пересекал эстонско-российскую границу пешком, на автомобиле, автобусе или поезде?
Известие о том, что по решению Еврокомиссии с нового года страны-члены ЕС больше не смогут ограничивать авиаперелеты, ссылаясь на коронавирус, с одной стороны порадовало, а с другой стороны озадачило жителей Эстонии, ведь вторая волна накрыла нас, как цунами, и система здравоохранение находится в шаге от краха.
Как пояснил Rus.Postimees министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, Еврокомиссия придерживается позиции, что временные ограничения на полеты и запреты на путешествия больше несоразмерны в борьбе с пандемией COVID-19. «Еврокомиссия опирается на имеющиеся данные о будущих издержках пандемии и знания о риске передачи болезни и считает, что ограничения на полеты больше не являются уместными, эффективными и необходимыми с учетом других более подходящих мер для предотвращения распространения заболевания, таких как эффективное здравоохранение и санитария», - сказал он.
Вторая волна - не лучшее время для путешествий
«Мы находимся в ситуации, когда страна закрывается, а мир с виду открывается. Наша система здравоохранения работает на полную мощность, а распространение коронавируса по-прежнему продолжает расти, - отметил Таави Аас. - Надеюсь, что с учетом ограничений внутри страны и нахождения по большей части дома люди сочтут, что зимой достаточно прогулок по лесу или болоту, а увеселительные поездки за границу могли бы состояться в поствакцинальное время».
Таави Аас подтвердил, что препятствовать авиасообщению с третьими странами никто не будет и перелеты в Россию при наличии авиаперевозчика и спроса вновь станут реальностью для жителей Эстонии.
«Все ограничения на полеты, в том числе из Эстонии за пределы ЕС, будут сняты с 31 декабря 2020 года, то есть воздушное сообщение с Россией в принципе может быть восстановлено, - заверил Таави Аас. - В то же время важно помнить, что Департамент здоровья в настоящее время не рекомендует совершать ненужные поездки (в туристических целях), особенно в страны, где велика вероятность заражения из-за высокого распространения коронавируса. Поэтому все остальные условия пересечения границы, тестирования, а также самоизоляции до десяти дней остаются в силе».
Кроме того, он призвал выполнять рекомендации Департамента здоровья для авиапассажиров и авиакомпаний, в том числе соблюдать дистанцию в аэропорту и самолете, носить маску и чаще дезинфицировать руки. «По возвращении из страны нужно помнить, что в аэропорту действует обязательство сразу же сдать анализы на коронавирус и оставаться в самоизоляции до второго отрицательного результата теста — эти условия будут действовать и в начале 2021 года», - напомнил Таави Аас.
Планируя поездку, стоит учитывать и то, что практически во всех странах есть свои ограничения, что очень часто может означать, что придется уйти в самоизоляцию сразу по прилете в чужую страну.
«Аэрофлот» вышел на связь с Таллинном
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Паргмяэ подтвердил, что в связи со снятием ограничений на полеты с 1 января 2021 года они возобновили переговоры с авиакомпаниями, чтобы максимально быстро восстановить излюбленные жителями Эстонии авиалинии и предложить соответствующее спросу расписание полетов, как в плане времени, так и направлений.
Когда удастся улететь в Москву? «Что касается "Аэрофлота" и линии Москва-Таллинн, согласно первоначальному плану авиасообщение с Москвой должно восстановиться в летний сезон, то есть начиная с 28 марта 2021 года. Мы будем информировать пассажиров о новых линиях, верим, что в новом году число пассажиров вновь вырастет», - пообещал он.
Авиакомпания airBaltic, согласно указанной на домашней странице информации, планирует открыть линию Рига — Санкт-Петербург в начале марта 2021 года.
В свете восстановления в ближайшей перспективе авиасообщения между Эстонией и Россией логичен вопрос, можно ли будет в новом году пересекать эстонско-российскую границу пешком, на автобусе, автомобиле или поезде на тех же условиях, что и до пандемии?
Советник по связям с общественностью Министерства иностранных дел Сандра Камилова не обнадежила в этом плане, отметив, что несмотря на то, что ограничения по перелетам сняты, остальные условия относительно наземного транспорта остаются прежними.
«В Эстонию из третьих стран можно приехать только по очень ограниченным причинам, например, учеба или работа. Исключение составляют страны, которые входят в список третьих стран ЕС (документ Европейского союза с рекомендациями по временному ограничению несрочных поездок и возможностями отмены ограничения), согласно которому в Эстонию свободно можно въезжать из Австралии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая и Новой Зеландии», - сказала Сандра Камилова, добавив, что об ограничениях поездок в Россию можно почитать здесь.
«При этом надо учитывать условия карантина – например, прибывая из Японии и Уругвая на этой неделе, надо пребывать в карантине», - заключила она.
В целом общая рекомендация МИД Эстонии такова, что в данный момент по возможности вообще не стоит никуда путешествовать.
«Проведите Рождество и Новый год безопасно вместе с семьей и, если поймете, что в новом году поездки за границу не избежать, подойдите к ней со всей ответственностью, но при возможности переждите кризис здравоохранения», - такого же мнения придерживается Таави Аас.
Турфирмы ждали снятия ограничений на авиаперелеты раньше
Турфирмы отреагировали на новость об отмене ограничений на авиаперелеты весьма сдержанно.
«Мы неоднократно обращались к нашему правительству с пожеланием, чтобы и из Эстонии авиалинии были открыты. К сожалению, теперь это решение пришло слишком поздно и под давлением ЕС. Зимнее расписание полетов было утверждено авиакомпаниями и Эстония не была предварительно учтена. Но, конечно, это все-таки хорошая новость, есть надежда, что в новом году возможности для полетов расширятся», - сказала член правления турфирмы Wris Айли Кягу.
По ее словам, в зимние месяцы жители Эстонии любят как кататься на лыжах, так и загорать на солнце. Турфирмы следят постоянно, какие страны принимают туристов и какие требования предъявляются в странах направления. Информация доступна, и все делают все возможное, чтобы путешествие было безопасным.
«Туристический сектор больше всего пострадал от коронакризиса, и на деятельность туристических агентств распространяется запрет на ведение бизнеса. Правительство должно понимать, что если предпринимательская деятельность невозможна из-за закрытого рынка, то компании нужно поддерживать, - подчеркнула Айли Кягу. - Мы ждали, что правительство достигнет политического консенсуса и предложенной Кассой страхования от безработицы сумме поддержки будет дан зеленый свет — это помогло бы пережить тяжелые времена семьям, члены которых заняты в туристическом секторе».
Департамент здоровья и Летный департамент составили рекомендации для авиапассажиров, которые по-прежнему актуальны и к которым каждый может обращаться при планировании путешествия. Там можно получить советы еще до поездки в аэропорт, а также найти форму декларации о здоровье.
Союз туристических фирм Эстонии также составил свои рекомендации для ответственного путешествия:
1. Отправляясь в путешествие, убедитесь, что вы здоровы. При необходимости до поездки проконсультируйтесь с семейным врачом или сделайте тест на COVID-19.
2. Узнайте, какие возможные специальные условия для пересечения границы и нахождения в стране существуют, например, надо ли иметь справку о состоянии здоровья для въезда в страну.
3. Следуйте инструкциям местных властей в стране пребывания и будьте в курсе любых новых ограничений.
4. Возвращаясь из путешествия, соблюдайте действующие в Эстонии правила, следите за своим здоровьем и свяжитесь с семейным врачом при появлении симптомов заболевания.