С нового года можно лететь в Россию: а чего ждать тем, кто привык пересекать границу пешком или на автомобиле?

По ее словам, в зимние месяцы жители Эстонии любят как кататься на лыжах, так и загорать на солнце. Турфирмы следят постоянно, какие страны принимают туристов и какие требования предъявляются в странах направления. Информация доступна, и все делают все возможное, чтобы путешествие было безопасным.

«Туристический сектор больше всего пострадал от коронакризиса, и на деятельность туристических агентств распространяется запрет на ведение бизнеса. Правительство должно понимать, что если предпринимательская деятельность невозможна из-за закрытого рынка, то компании нужно поддерживать, - подчеркнула Айли Кягу. - Мы ждали, что правительство достигнет политического консенсуса и предложенной Кассой страхования от безработицы сумме поддержки будет дан зеленый свет — это помогло бы пережить тяжелые времена семьям, члены которых заняты в туристическом секторе».

Департамент здоровья и Летный департамент составили рекомендации для авиапассажиров, которые по-прежнему актуальны и к которым каждый может обращаться при планировании путешествия. Там можно получить советы еще до поездки в аэропорт, а также найти форму декларации о здоровье.

Союз туристических фирм Эстонии также составил свои рекомендации для ответственного путешествия:

1. Отправляясь в путешествие, убедитесь, что вы здоровы. При необходимости до поездки проконсультируйтесь с семейным врачом или сделайте тест на COVID-19.

2. Узнайте, какие возможные специальные условия для пересечения границы и нахождения в стране существуют, например, надо ли иметь справку о состоянии здоровья для въезда в страну.

3. Следуйте инструкциям местных властей в стране пребывания и будьте в курсе любых новых ограничений.

4. Возвращаясь из путешествия, соблюдайте действующие в Эстонии правила, следите за своим здоровьем и свяжитесь с семейным врачом при появлении симптомов заболевания.