Белоруссия выдала Эстонии объявленного в розыск бывшего члена EKRE: он был приговорен к шести годам тюрьмы

«Очередной беглец пойман. На этот раз помогла Белоруссия задержать человека, который не отправился в тюрьму отбывать наказание», - сообщил в соцсетях руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, отметив, что все страны активно сотрудничают для поимки разыскиваемых, поэтому нет даже смысла пытаться бежать. Недавно поймать беглеца помогла Россия.

Речь идет о называющем себя националистом и юристом Тармо Лаази, который в августе 2018 года в волости Куусалу в деревне Касиспеа выстрелил в живот и руки рабочего.

В ходе расследования было установлено, что Тармо Лаази в конце августа 2018 года сообщил в полицию о предполагаемых лесных ворах, которые орудуют в волости Куусалу в деревне Касиспеа вблизи недвижимости в Куузику. Полиция установила, что у них есть разрешение на рубку леса и их действия законы. Около полуночи 29 августа лесные рабочие отправились объясниться, но Лаази выстрелил сначала из ракетницы поверх голов людей, а потом из пистолета Mauser сделал один выстрел в живот пострадавшего, а другой в руки.

Экспертиза установила что травмы пострадавшего были опасны для жизни, поэтому Лаази было предъявлено обвинение в попытке убийства. Для совершения преступления Лаази использовал изготовленный в 1910 году пистолет, который он нашел на чердаке одного дома. Mauser не был зарегистрирован, поэтому Лаази также был обвинен в незаконном обращении с оружием.

Тармо Лаази сказал в суде, что речь шла о предупредительных выстрелах и пострадавший сам выскочил из кустов под пули. По словам Лаази, на него напали и избили.

Суд выслушал все стороны, ознакомился с предоставленными доказательствами и 11 ноября 2019 года признал Лаази виновным в попытке убийства и приговорил к шести годам тюрьмы. За незаконное владение оружием его приговорили к году тюрьмы.

Суд посчитал, что более мягкое наказание покрывается более суровым, поэтому Лаази был приговорен к шести годам тюрьмы. Во время предварительного следствия Лаази провел под стражей девять месяцев и 28 дней, поэтому ему оставалось провести в тюрьме пять лет, два месяца и два дня.