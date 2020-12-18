Сказка о вирусе, распространяющемся через телевизионную антенну

С одной стороны – мудрые эстонцы, с другой – зашоренные и смотрящие неправильные инфоканалы русские. Такой предельно простой мир вырисовывается из статьи Аво-Рейна Терепинга, в которой он поясняет, почему в Ида-Вирумаа столь успешно распространяется коронавирус «Эстонский психоакустик: причина эпидемии в Ида-Вирумаа – передача Елены Малышевой».
Сегодня смотришь российский телеканал, завтра распространяешь вирус. Во времена, когда большая часть планеты страдает от вируса, Терепинг видит только один фактор, на котором базируется вся его шаткая конструкция: по одному российскому каналу он увидел одну передачу, в которой один врач легкомысленно относится к коронавирусу. И этого достаточно, чтобы обратить весь уезд в единую, легкомысленно воспринимающую вирус, веру. Ну или, по меньшей мере, он так считает.
Тот факт, что заболевание распространяется, в первую очередь, там, где плотность населения высока, в районах с панельными домами (чего как в Ида-Вирумаа, так и в Ласнамяэ достаточно) - относительно хорошо известно, но этот простой факт в рассказе не упомянули. Куда увлекательнее списать все на особую русскую специфику. Медиаканалы, безусловно, оказывают свое влияние на поведение людей, но у жителей Ида-Вирумаа имеются другие, весьма объективные причины быть против ограничений. Эти причины намного проще – они не хотят остаться без работы и средств.
Такие же заботы у населения Эстонии и мира. Именно это, а не какая-то доктор Малышева, на самом деле определяет поведение и отношение людей. Терепинг не учитывает факт, что в русскоязычном инфопространстве также имеется и широкий спектр адекватной и научно обоснованной информации о распространении коронавируса. Конечно, в русском инфополе, особенно в социальных медиа, имеется и совершенно противоположная информация, всевозможные теории заговора, которые распространяются даже быстрее коронавируса. Но точно так же они распространяются в англоязычном, немецкоязычном или эстоноязычном инфопространстве.
Безусловно, и в комментариях на портале Postimees тоже можно найти следы теорий заговора. Но это естественное явление. Андрей Титов, журналист ERR, человек, который прекрасно знаком с русским медиапространством, в своем еженедельном обзоре русской прессы на Vikerraadio в передаче от 16 декабря отметил, что распространение коронавируса все же не стоит приписывать российскому телеканалу.
«Когда число зараженных в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где проживает множество русских, начало быстро расти, много говорилось о том, что, возможно, русскоязычное население хуже информировано, и я сама, здесь, в студии Vikerraadio, усомнилась в этом. Потому что, если предположим, что русские живут в другом инфопространстве и смотрят исключительно российские телеканалы, то даже в этом случае мы должны признать, что в России относятся к коронавирусу весьма серьезно и ситуация там намного сложнее чем у нас», - цитирует Титов мэра Кохтла-Ярве Людмилу Янченко, которая упоминает, что заболевание быстро распространяется среди молодежи, которая считает его простым гриппом и не принимает всерьез.
Однако, по словам Титова, молодежь не смотрит телевизор. «Личность [теледоктора] Малышевой – отдельный разговор. Среди врачей и журналистов ее передачи подвергаются острой критике. Эта программа не может оказывать серьезного влияния на мнения. Тем самым Терепинг выдвинул свои утверждения, не понимая контекста. Я не очень хорошо понимаю, для чего нужно изображать жителей одного региона как зомби, которые, посмотрев одну передачу с ложной информацией, отметают всю остальную информацию и начинают вести себя саморазрушающим образом.
Реальность такова, что вирус распространяется в самых разных местах по всему миру, которые не имеют никакого отношения к ПБК. Например, в США или долго страдавшей от этого Бельгии. В Швеции было широкое распространение вируса и либеральное отношение к ограничениям, но даже здесь совершенно другие причины, а не те, о которых упоминает автор. Весной вирус в Эстонии распространялся по уездам, сильнее всего на Сааремаа, теперь Тартумаа догоняет Ида-Вирумаа. Какому телеканалу мы теперь это припишем?
Терепинг считает, что у медицинской передачи могут быть политические последствия. В известных случаях могут. Однако он сам же отвечает, по сути, на поставленную им же проблему: если необходимая информация имеется на тех каналах, которые на самом деле смотрят зрители, тогда существенно больше возможностей для опровержения ложной информации. Таллинн, например, предоставляет ПБК необходимую информацию. Если бы он этого не сделал, информированность среди населения была бы ниже, а исполнение требований – хуже.
В русскоязычных районах Таллинна в магазинах носят маски очень ответственно. Что вновь опровергает утверждения Терепинга. Разумеется, можно всегда оставаться верным своим убеждениям, что весь этот вирус – один большой заговор и все меры предосторожности ни к чему. Но если с этим не бороться, то, конечно, не победишь.