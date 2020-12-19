Лицо недели ⟩ Да, все мы носим маски именно так!

Напомним, именно с этим персонажем преподаватель Таллиннского университета Аво-Рейн Терепинг связал особенно широкое распространение коронавируса в Ида-Вирумаа: смотрят русские ПБК, а там такое! Авторитетный медик на голубом глазу несет полную ерунду, а потом отравленное чуждым инфопространством и совершенно несознательное население портит нам всю эпидемиологическую статистику.

Да, доктор медицинских наук. Кардиолог, правда, не инфекционист. Отличная карьера не только на российском телевидении и оба сына в США. Да, несет периодически ерунду - в связи с чем воспринимается в ширнармассах приблизительно, как Петросян. Мемы с Малышевой – наше все, когда градус окружающего идиотизма зашкаливает.

ФОТО: Интернет

С таким же успехом можно было назвать Ларису Гузееву и Розу Сябитову признанными в русскоязычной среде экспертами в области семейной психологии и этики. Но об этих нюансах восприятия человек, время от времени поглядывающий в русскоязычное пространство, не догадается. Ну мало ли, может, эти странные люди действительно от всего чесноком лечатся?

Корень зла-то очевиден: вот отключим ПБК (благо, как раз КаПо с нарушением санкций подсуетилась), тут все с коронавирусной статистикой и наладится. И Ласнамяэ будет прилежно масочки носить, и ида-вируские проблемы сами собой решатся как по волшебству. Даже если решать их через то самое место, куда по легенде всовывается чеснок. С той же степенью эффективности.

У меня дома российские телеканалы транслируются в том варианте, в котором они показываются в Москве (и не думаю, что в ближайшее время кто-то придет отвинчивать мою спутниковую тарелку). И надо быть совершенно слепым, чтобы за все это время с начала эпидемии не заметить на них того количества социальной рекламы в духе «сидите дома, носите маски», которое было выброшено на русскоязычного зрителя. Даже если смотреть местный, балтийский, вариант телеканала, трудно сказать, что российские новости рисуют радужную коронавирусную картинку.

Можно подозревать, что в России приукрашивается коронавирусная статистика, можно иронизировать над гонкой вакцин и заявленными процентами эффективности. Можно в очередной раз ввернуть умное слово "стигматизация". Но, на самом деле, утверждение, что недооценка риска носит национальный характер, а российское телевидение пропагандирует коронадиссидентство чуть ли не официально, вызывает только один вопрос к автору: