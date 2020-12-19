Помешал долг: как на эстонско-российской границе Интерпол в муках передавал таллиннского беглеца

Как уже ранее писал Rus.Postimees, Сухоцкий, задержанный по подозрению в наркопреступлениях, вместе с другим заключенным сбежал из старой Таллиннской тюрьмы ночью 10 октября 2015 года. Чтобы сбежать, мужчины сломали решетку на окне и перебрались через тюремную ограду, сложив детали использовавшихся для ремонта ограды строительных лесов.

Мужчины сбежали из старого комплекса зданий Таллиннской тюрьмы, расположенного на улице Магазини. С тех пор тюрьма успела переехать в новый современный комплекс зданий в волости Раэ Харьюского уезда.

Второго участника побега сотрудники службы тюрем задержали в новогоднюю ночь 2016 года в Кохтла-Ярве.

Сухоцкого российские власти задержали в мае 2019 года в Санкт-Петербурге, прокуратура Эстонии обратилась к России с просьбой о его выдаче.

Только через год, в мае 2020 года, на Сухоцкого были оформлены все документы для передачи эстонской стороне, но возвращение было отложено из-за положительного теста на коронавирус. Летом его все же повезли на родину, но в самый торжественный момент передачи с рук на руки вмешалась погранслужба ФСБ.

Дело в том, что, согласно учетам отдела судебных приставов Фрунзенского района Петербурга, за Сухоцким образовался долг в 15 тысяч рублей (около 166 евро), и он стал невыездным.

Как пишет 47news, в итоге Сухоцкого не отдали и повезли обратно в тюрьму. Для решения этой проблемы обратились даже к Генеральной прокуратуре РФ, которая утрясала этот нюанс с Федеральной службой судебных приставов. Решить этот вопрос удалось только к концу года.

47news не стал риторически подсчитывать, во сколько бюджету обошлась вся эта комедия, но точно больше чем в 15 тысяч рублей. Кстати, Сухоцкий так и остался должен Российской Федерации.