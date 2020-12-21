Александр Петров: «Только вместе мы справимся со всеми напастями»

- Пандемический год смешал все планы, удавалось ли заниматься чем-то еще, кроме организации персональной помощи гражданам России, застрявшим где-то на границе?

- Жизнь не ограничивается только этим, конечно, была и другая работа. Например, я хотел бы выделить научно-практическую конференцию, организованную Министерством просвещения России и Министерством образования и науки Эстонии, которая прошла в марте — как раз незадолго до закрытия границ. Конференция была посвящена теме образования детей с особыми потребностями. В ней приняли участие около 150 экспертов, немалая часть которых приехала из России. Это как раз тот пример, как могли бы взаимодействовать и другие ведомства: в прямом диалоге обсуждать интересующие обе стороны вопросы.

Наверное, я мог бы привести в пример и то, что даже в условиях коронавируса была возможность для приезда делегаций из Волгограда, из Удмуртии. Но, я повторю, что, да, коронавирус наложил отпечаток на все стороны нашей жизни. К счастью, жизнь у нас многогранная, и имело место и вполне нормальное взаимодействие.

- Кроме медицинского и экономического кризиса мы столкнулись и с рядом политических проблем, в которых так или иначе была задействована Россия, и которые потянули за собой очередные обвинения и санкции в отношении вашей страны: Белоруссия, Нагорный Карабах, Навальный. На фоне всех этих происшествий и кризисов, следовавших за ними, вам здесь, в Эстонии, становилось сложнее работать?

- Вы знаете, когда Юрий Гагарин в апреле 1961 года совершил свой полет в космос, он посмотрел на нашу матушку-планету и поразился, какая она маленькая. Тогда от него и прозвучал призыв: «Берегите нашу Землю, нашу планету!» Поэтому я исхожу из того, что все, что происходит у нас на Земле, в той или иной степени отражается на всех нас: и в непосредственной близости к России, и на далеких рубежах. И тут в более широком плане я возвращаюсь к тому, что говорилось прежде, в том числе, нашим руководством: сталкиваясь с новыми вызовами, новыми угрозами, которые носят общий глобальный характер для всех нас, крайне важно объединять усилия в борьбе с этими напастями. Только сообща мы сможем с ними справиться. Я бы так ответил на этот вопрос.

- Что бы вы пожелали нашим читателям, русскоязычным жителям Эстонии?