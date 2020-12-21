Александр Петров: «Только вместе мы справимся со всеми напастями»
Сегодня посол России в Эстонии Александр Петров провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги сотрудничества между Эстонией и Российской Федерацией в 2020 году. Основным вопросом, конечно, являлся коронавирус, однако, как отметил господин Петров в коротком интервью Rus.Postimees, жизнь у нас многогранная, и в ней есть много других тем для взаимодействия.
- Пандемический год смешал все планы, удавалось ли заниматься чем-то еще, кроме организации персональной помощи гражданам России, застрявшим где-то на границе?
- Жизнь не ограничивается только этим, конечно, была и другая работа. Например, я хотел бы выделить научно-практическую конференцию, организованную Министерством просвещения России и Министерством образования и науки Эстонии, которая прошла в марте — как раз незадолго до закрытия границ. Конференция была посвящена теме образования детей с особыми потребностями. В ней приняли участие около 150 экспертов, немалая часть которых приехала из России. Это как раз тот пример, как могли бы взаимодействовать и другие ведомства: в прямом диалоге обсуждать интересующие обе стороны вопросы.
Наверное, я мог бы привести в пример и то, что даже в условиях коронавируса была возможность для приезда делегаций из Волгограда, из Удмуртии. Но, я повторю, что, да, коронавирус наложил отпечаток на все стороны нашей жизни. К счастью, жизнь у нас многогранная, и имело место и вполне нормальное взаимодействие.
- Кроме медицинского и экономического кризиса мы столкнулись и с рядом политических проблем, в которых так или иначе была задействована Россия, и которые потянули за собой очередные обвинения и санкции в отношении вашей страны: Белоруссия, Нагорный Карабах, Навальный. На фоне всех этих происшествий и кризисов, следовавших за ними, вам здесь, в Эстонии, становилось сложнее работать?
- Вы знаете, когда Юрий Гагарин в апреле 1961 года совершил свой полет в космос, он посмотрел на нашу матушку-планету и поразился, какая она маленькая. Тогда от него и прозвучал призыв: «Берегите нашу Землю, нашу планету!» Поэтому я исхожу из того, что все, что происходит у нас на Земле, в той или иной степени отражается на всех нас: и в непосредственной близости к России, и на далеких рубежах. И тут в более широком плане я возвращаюсь к тому, что говорилось прежде, в том числе, нашим руководством: сталкиваясь с новыми вызовами, новыми угрозами, которые носят общий глобальный характер для всех нас, крайне важно объединять усилия в борьбе с этими напастями. Только сообща мы сможем с ними справиться. Я бы так ответил на этот вопрос.
- Что бы вы пожелали нашим читателям, русскоязычным жителям Эстонии?
- Мы находимся в преддверии наступающего Нового года, и здесь правомерно говорить о том, чему больше радоваться: наступающему году, или тому, что уходит в историю 2020 год. Этот год был високосный, который по определению некоторые считают годом не самым счастливым. Но все же, я думаю, в преддверии нового года мы все испытываем чувство радости, связываем с наступающим годом большие ожидания перемен к лучшему. Поэтому я хотел бы поздравить всех читателей вашего издания, пожелать, чтобы в ваших домах всегда царили уют, спокойствие и радость. Чтобы оптимизм всегда превалировал над всеми пессимистическими нотками. Чтобы вы без страха смотрели в будущее. Чтобы жизнь вас радовала и приносила максимум удачи, везения, которые, впрочем, во много зависят и от вас самих.