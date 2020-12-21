Пн, 21.12.2020
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • TransferWise компенсировала сумму, которую лжеработник компании выманил у жертвы
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TransferWise компенсировала сумму, которую лжеработник компании выманил у жертвы

Контора TransferWise в Таллинне.

ФОТО: Eero Vabamägi

Вчера Postimees писал о том, что лжеработник TransferWise выманил у жертвы 182 тысячи евро от продажи квартиры. Сегодня TransferWise сообщил Postimees, что компенсировал клиенту данную сумму.

По словам предприятия, неправильный номер службы поддержки клиентов был рекламным объявлением, размещенным мошенником в сети.

«Когда такая онлайн-реклама появляется, мы можем попросить ответственные стороны удалить ее, что может занять дни, а иногда и недели. Мы не имеем права удалять эти сайты самостоятельно», - пояснила компания.

«Нам очень жаль, что госпожа Рандс стала жертвой мошенничества, и мы предприняли необходимые шаги в сотрудничестве с официальными властями (CERT-EU) для удаления стороннего веб-сайта, который привел к контакту госпожи Рэндс с мошенниками», - сказал представитель TranferWise. «Это была очень сложная афера, поддерживаемая сторонним программным обеспечением, загруженным на телефон госпожи Рандс, которое позволяло делать производить платежи от ее имени», - добавил он.

По заявлению компании, TransferWise применяет строгие меры безопасности на всех этапах денежных переводов, и клиенты могут хранить свои деньги в безопасности, соблюдая условия использования. «Если клиент предоставит удаленный доступ к своей учетной записи TransferWise, наша способность обнаруживать мошеннические платежи и защищать клиентов будет значительно уменьшена», - пояснил представитель.

«Из-за сложности и обстоятельств этого конкретного дела TransferWise компенсировала госпоже Рандс полную сумму», - сказал представить компании.

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