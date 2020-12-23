Лутсар: ситуацию в Харьюмаа можно стабилизировать за две недели

Правительство ввело в Харьюмаа аналогичные с Ида-Вирумаа масштабные ограничения. Со следующего понедельника на три недели услуги сферы развлечений запрещены повсеместно. Подробнее об ограничениях читайте здесь.

По словам Ирьи Лутсар, новые ограничения могут стабилизировать показатели заражения в Харьюмаа за несколько недель. «Даже если у нас не будет значительного роста, я думаю, что стабилизация - это уже хорошее достижение», - сказала Лутсар, добавив, что катастрофического роста числа инфицированных еще не было.

Лутсар отметила, что жесткие меры в Ида-Вирумаа остановили там рост заражения. «Он не стал еще больше, но он и не сильно пошел вниз. Сначала все стабилизируется, только потом пойдет спад», - говорит профессор вирусологии.

По оценке Лутсар, и влияние праздничного периода на показатель заражение можно будет оценить через две недели. По ее словам, каждая семья должна сама решить, как они проведут Рождество. «Каждая семья сама решает, каков их риск. Действительно, если кто-то болен или кто-то знает, что контактировал с зараженным, конечно, не хотите на какой-нибудь рождественский праздник и участвуйте в нем по Skype», - сказала Лутсар.