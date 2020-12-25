В России иммунитет к ковиду как преимущество при приеме на работу рассматривает каждая десятая фирма

"9% работодателей отдают предпочтение кандидатам со справкой о наличии антител к COVID-19. Наличие у соискателя антител к COVID-19 является преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские организации, логистические компании, ритейл и сферу услуг В2С", - свидетельствуют данные опроса, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Исследование показало, что 7% отечественных работодателей принимают во внимание наличие такой справки при подборе кадров на все позиции, 2% респондентов - лишь на некоторые должности.

Опрос показал, что в подавляющем большинстве российских компаний (83%) справка об иммунитете к коронавирусу не является преимуществом при приеме на работу, 8% респондентов затрудняется определить важность такого документа для окончательного ответа претенденту на рабочее место.