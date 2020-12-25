Пт, 25.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • В России иммунитет к ковиду как преимущество при приеме на работу рассматривает каждая десятая фирма
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В России иммунитет к ковиду как преимущество при приеме на работу рассматривает каждая десятая фирма

Ковидное отделение.

ФОТО: Scanpix/Postimees

Справка о наличии антител к коронавирусу у кандидата на рабочее место в компании является преимуществом для 9% российских работодателей, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

"9% работодателей отдают предпочтение кандидатам со справкой о наличии антител к COVID-19. Наличие у соискателя антител к COVID-19 является преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские организации, логистические компании, ритейл и сферу услуг В2С", - свидетельствуют данные опроса, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Исследование показало, что 7% отечественных работодателей принимают во внимание наличие такой справки при подборе кадров на все позиции, 2% респондентов - лишь на некоторые должности.

Опрос показал, что в подавляющем большинстве российских компаний (83%) справка об иммунитете к коронавирусу не является преимуществом при приеме на работу, 8% респондентов затрудняется определить важность такого документа для окончательного ответа претенденту на рабочее место.

Опрос был проведен 18 ноября - 8 декабря 2020 года среди 1000 респондентов, представляющих кадровый менеджмент, в 108 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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