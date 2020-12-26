Фото и видео ⟩ Как вакцина от коронавируса попала в холодильник Департамента здоровья

В Эстонии первые прививки будут сделаны в Ида-Вирумаа, Тарту и Таллинне, а со следующей недели постепенно по всей Эстонии.

Полученную Департаментом здоровья партию вакцины приняли сотрудники департамента, которые проверяют наличие, оформление и соответствие сопроводительных документов партии лекарственных средств.

«Кроме того, необходимо проверить выписку из сопровождающего груз устройства для контроля температуры, чтобы оценить, хранились ли вакцины при требуемых температурах на протяжении всего пути. Эта информация также передается всем, кто получает вакцины. Это гарантирует сохранение эффективности и других свойств вакцины», - сказал гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.

«Вакцины будут доставлены в места первой вакцинации в Таллинне и Ида-Вирумаа при температуре 2-8°C, а в Тарту с использованием сухого льда при -75°C», – уточнил он.