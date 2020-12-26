В Ида-Вирумаа впервые за долгое время коэффициент распространения коронавируса упал ниже тысячи

Согласно опубликованным Департаментом здоровья в субботу, 26 декабря, данным, за последние 14 дней заболеваемость на 100 000 жителей в Ида-Вирумаа впервые с 8 декабря снизился ниже тысячи, до уровня 982,4.

Хорошие перемены произошли и в городе Нарва, где выздоровел 71 человек, а новых случаев заражения прибавилось всего девять. Сейчас в Нарве заражено 652 человека.

Сниженный уровень заболеваемости по-прежнему самый высокий по сравнению с другими уездами, но разница со средним показателем по Эстонии, который в настоящее время составляет 550,3, сокращается.

Самый большой показатель в 1145 был в Ида-Вирумаа 17 декабря.

За последние сутки в Ида-Вирумаа добавилось 44 случая заражения. Впервые с начала осенней волны в Ида-Вирумаа было диагностировано меньше новых заболевших, чем в Ляэне-Вирумаа, где за последние сутки прибавилось 55 заболевших. Больше всего зараженных там в доме призрения в волости Тапа (подробнее читайте здесь).

Под наблюдением Идаского регионального отделения более 5500 человек, из которых 1599 заражены.