В Ида-Вирумаа впервые за долгое время коэффициент распространения коронавируса упал ниже тысячи

Один из основных показателей распространения коронавируса — заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней — впервые за последние недели в Ида-Вирумаа упал ниже тысячи, сообщает Põhjarannik.
Согласно опубликованным Департаментом здоровья в субботу, 26 декабря, данным, за последние 14 дней заболеваемость на 100 000 жителей в Ида-Вирумаа впервые с 8 декабря снизился ниже тысячи, до уровня 982,4.
Хорошие перемены произошли и в городе Нарва, где выздоровел 71 человек, а новых случаев заражения прибавилось всего девять. Сейчас в Нарве заражено 652 человека.
Сниженный уровень заболеваемости по-прежнему самый высокий по сравнению с другими уездами, но разница со средним показателем по Эстонии, который в настоящее время составляет 550,3, сокращается.
Самый большой показатель в 1145 был в Ида-Вирумаа 17 декабря.
За последние сутки в Ида-Вирумаа добавилось 44 случая заражения. Впервые с начала осенней волны в Ида-Вирумаа было диагностировано меньше новых заболевших, чем в Ляэне-Вирумаа, где за последние сутки прибавилось 55 заболевших. Больше всего зараженных там в доме призрения в волости Тапа (подробнее читайте здесь).
Под наблюдением Идаского регионального отделения более 5500 человек, из которых 1599 заражены.
В течение года коронавирус был диагностирован у 5149 человек, то есть почти у четырех процентов от всех жителей Ида-Вирумаа.