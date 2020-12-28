Урмас Паэт: с 1 января в Британию уже просто так не поедешь
- Очереди как в начале 90-х не исключены
- Безвиз для граждан Эстонии сохранится
- Соглашение в финсекторе – под вопросом
- Запрет полетов в Лондон – пример того, как не нужно делать
Британия и Евросоюз в последний момент решили резко не разрывать 40-летнюю связь и договорились о новых правилах игры. Чего добился ЕС? Что изменится для граждан Эстонии?
Сделку по Brexit прокомментировал в студии Postimees депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт.
Выдержки из беседы:
– Как долго граждане Эстонии не лишатся права свободно путешествовать в Великобританию, учиться и селиться там?
– Сейчас будет очень много изменений, в том числе в вопросе практических отношений с Великобританией. С 1 января в Британию уже просто так не поедешь.
Гражданам Эстонии теперь обязательно нужно иметь при себе паспорт, возможность путешествий с ID-картой исчезает.
Жители Эстонии, которые уже учатся и работают в Британии, смогут продолжить там свое пребывание на прежних условиях.
Тем, кому только предстоит начать свою работу или учебу в Британии, придется считаться с новыми обстоятельствами. Например, прерывается студенческая программа Erasmus и другие льготы (в т.ч. бесплатное обучение в Шотландии – прим. ред.).
Британия – больше не член ЕС, поэтому изменения неизбежны.
Желающим работать в Великобритании придется заново проходить аттестацию по ряду профессий, в том числе врачам. До сих пор это делалось автоматически.
Для путешествующих в Великобританию перестает действовать медицинская страховка Больничной кассы. Теперь будет необходима частная страховка.
– Очереди как в начале 90-х при оформлении документов и прохождении процедуры легализации в Британии теперь могут стать реальностью?
– Возможно и такое. Это целиком и полностью будет зависеть от властей Великобритании. Политика в отношении иностранцев, которые пожелают там дальше жить и работать – в их ведении. Жителям Эстонии нужно внимательно следить за новыми регуляциями внутри Британии.
– Могла ли граница Британии и ЕС при неблагополучном исходе переговоров вернуться в полночь 1 января в 1970-е?
– Думаю, что такое в принципе невозможно. Теперь мы уже точно знаем, что безвизовый режим для граждан ЕС сохранится, на границе продолжится обычный контроль документов.
Причин для возобновления визового режима я не вижу, визы не вернутся.
– А плата за роуминг может вернуться?
– Это возможно! Договоры о роуминге заключались внутри ЕС и касались общего рынка Евросоюза. Здесь изменения не исключены.
Пребывающим в Британии больше 90 дней в течение полугода потребуются дополнительные документы.
– Оценивая переговорный процесс, можно ли заявить, что ЕС добился чего хотел? Каких преимуществ достиг Брюссель?
– Самый важный выигрыш – в торговле. Удалось избежать торговой войны.
– Позволит ли минимальное торговое соглашение, подписанное в спешке, сохранить статус-кво?
– Точно не на 100%. Изменения будут, но серьезный таможенных налогов и других барьеров удалось избежать.
– Однако, на границу вернется таможня. Британский экспорт столкнется с проверкой своих товаров на происхождение и соответствие евростандартам. Отразится ли это на скорости их доставки в Европу?
– Думаю, поначалу пробки на дорогах и задержки грузов возможны. Это новая ситуация для таможен и ЕС, и Великобритании.
При этом доступ для британских товаров на рынок ЕС не ограничивается.
– На ЕС приходится половина всей внешней торговли Великобритании, и самую большую долю формируют финансовые услуги. Когда будет готово соглашение в секторе финансов?
– Это неизвестно.
Финансовый сектор – важный компонент для экономики и бизнеса Великобритании. Переговоры продолжаются. Уверен, что в конечном итоге сфера будет урегулирована.
– Раньше правила были для всех одинаковыми и не требовали дополнительных лицензий и разрешений. Не придется ли нашим компаниям теперь строить работу в обход Британии?
– Полагаю, что богатый рынок Британии все же останется доступным для наших фирм и компаний. Они смогут продолжить свой бизнес с этой страной. Не исключаю, что возникнет немного больше бюрократии, особенно поначалу. Важно то, что Великобритания по-прежнему очень заинтересована в продолжении бизнеса на рынке ЕС, и наоборот.
– Когда состоится голосование в Европарламенте? Вы читали соглашение объемом более 1200 страниц, которое мало кто видел?
– Такой объемный документ нужно еще подготовить для ратификации в Европарламенте. Уверен, что в течение января документ будет ратифицирован на уровне ЕС, а вступит в силу он уже с 1 января. Такое возможно при условии, что данное положение дел будет временным и все 27 стран ЕС согласятся одобрить соглашение.
Этот документ, наверняка, видели те депутаты, которые непосредственно занимаются данным вопросом. Нас информируют о происходящем.
– Евродепутаты автоматически нажмут на ту кнопку, которую им велит нажать партия?
– Уверен, что так это и происходит. Они доверяют тем, кто назначен ответственными лицами по данному вопросу.
Не все будут читать соглашение в 1200 страниц, большинство ограничится комментариями к документу.
– Как вы оцениваете ситуацию с запретами прямых полетов из Великобритании? Многие жители Эстонии угодили в ловушку, теперь их возвращают домой спецрейсами. Насколько логичен и эффективен такой способ борьбы с ковидом?
– Данное решение – пример того, как не нужно делать. Большинство стран спустя 24 часа изменили свое решение. Авиасообщение возобновили Дания, Германия и другие.
После того, как многие страны ввели запрет на полеты в Британию, они вскоре признали, что это было эмоциональное решение, и сняли запреты. Эстония осталась в стороне.
Подробнее в повторе!
- Как долго граждане Эстонии не лишатся права свободно путешествовать в Великобританию, учиться и селиться там?
- Очереди как в 90-х, плата за роуминг и визы отменяются? Не придется ли гражданам Эстонии заново легализоваться в Великобритании?
- ЕС добился чего хотел? Каких преимуществ достиг Брюссель?
- Позволит ли минимальное торговое соглашение, подписанное в спешке, избежать торговой войны и сохранить статус-кво?
- Может ли Brexit усугубить ситуацию с пробками на дорогах, изначально возникшими из-за ковида, поскольку на границу Британия-ЕС вернется таможня?
- На ЕС приходится половина всей внешней торговли Великобритании, и самую большую долю формируют финансовые услуги. Когда будет готово соглашение в сфере финансов?
- Не придется ли компаниям ЕС строить свою работу в обход Британии?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia