Топ-ляп 2020 от Rus.Postimees – очаровательный в своей простате

1. Что имел в виду репортер, предупреждая следящую за мировой политикой общественность о том, что «на выборах в Беларуси вполне возможен реальный мандан», выяснить не удалось. Однако нельзя не признать, что и на выборах, и, тем более, после них в Беларуси произошло нечто такое, о чем цензурно писать трудно.

2. В материале «Кто из депутатов Рийгикогу в 2019 году чаще всех прогуливал заседания или предпочитал отмалчиваться» почтенные государственные деятели у нас превратились в "народных израбников". Что-то в этом даже есть, как бы должно намекать на то, кому слуги народа в действительности служат. Ну или должны в теории.

3. В конце года в Нарве сменилась власть, в качестве кандидата на должность нового мэра немедленно была названа Катри Райк. Свое отношение к этой политической чехарде журналист, видимо, подсознательно сформулировал, зачем-то вставив лишнюю букву в фамилию политика из Социал-демократической партии, благодаря чему она превратилась в Катри Райск. За что мы, разумеется, приносим свои извинения.

У Катри Райк с каламбурами, между прочим, тоже все в порядке. ФОТО: Sander Ilvest

4. Не менее уместно прозвучало в новости о людях, которые боятся соседей с особыми психологическими потребностями, сообщение о том, что «местное ссообщество обеспокоено текущей ситуацией, поскольку сосредоточение там людей с непредсказуемым поведением может снизить уровень безопасности». А что делать, если такие боязливые соседи?

5. Но это еще цветочки по сравнению с жителями некой деревни, которые «рассказали полиции разные истории о том, как из квартиры Коваленко уходили с ножевыми ранениями или вообще мертвыми». Зомби среди нас! Или просто редактор немного кровожадный.

Редактор после напряженной трудовой недели (справа). ФОТО: Cris Faga/Zumapress.com

6. Возможно, такой редактор у нас даже не один. Иначе почему бы у нас появлялись новости о том, что, наконец-то, Департамент здоровья будет решать, когда правильно отравить человека на тестирование? Правильно, сначала отправить, а там отравить. Чтобы остальным неповадно было, а то почему ограничения не соблюдают?

7. Радовали и колумнисты. Например, по мнению одного из них, «термин непрерывное образование порочно вошел в наш быт». Мы бы уточнили, что, помимо того, не менее порочно в наш быт вошло образование дистанционное, конца и краю которому не видно.

8. Со спортом в этом году тоже было не ахти. То у нас фигурировал в тексте «тренер своих попопечных» (то ли тренер такой, то ли играли через одно место), то на поле выходили «эмоцианальные игроки». «Это футбол, детка», - сказала на это наш литредактор. «Жестко у них там», - подумали мы. А еще мы оповестили читателей о том, что поединок «Вашингтона« и «Сан-Хосе» вудался сверхдраматичным. Шаманили, не иначе…

9. Какие-то медицинские ассоциации, очевидно, возникли и у автора нетленного изречения «совет заключить новый договор аренды очаровывает своей простатой». Ничего не поделаешь, в этом году все так или иначе сводилось к проблемам со здоровьем, даже если речь шла о советах юриста в области недвижимости.

10. А в общем, мы, как и наш SMM-щик, хотим сказать уходящему году «спасибло». Для себя мы это сформулировали так: это когда ты хочешь, на самом деле, дать в табло, но пытаешься сохранить хоть какое-то подобие вежливости. Пусть следующий год будет ко всем нам более дружелюбным, и мы обещаем ответить ему взаимностью! И новые опечатки мы вам обещаем тоже: должно же хоть что-то веселить.