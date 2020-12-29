Вт, 29.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • Попов: российская вакцина будет допущена в Эстонию, если пройдет регистрацию в ЕС
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Попов: российская вакцина будет допущена в Эстонию, если пройдет регистрацию в ЕС

В Эстонии стартовала вакцинация от коронавируса. Наряду с облегчением и радостью возник обоснованный вопрос: стоит ли поддаваться эйфории? И какая вакцина спасет Эстонию?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире доктор Аркадий Попов, до недавнего времени возглавлявший кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, а с декабря занимающий должность председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Фрагмент беседы:

– Будет ли в Эстонии признана российская вакцина, если она пройдет регистрацию в ЕС?

– Думаю, да.

Если вакцина пройдет регистрацию в ЕС и будет допущена к использованию Европейским департаментом по лекарствам, никаких ограничений быть не должно.

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Точно так же, как в отношении любых других вакцин из любых других стран, если они соответствуют всем стандартам.

– Когда, по вашим данным, может состояться регистрация британской вакцины AstraZeneca, на которую Эстония рассчитывает больше всего? С этой фирмой был подписан самый первый договор, говорилось об объемных поставках…

– Судя по последним новостям, представители AstraZeneca очень надеются, что в начале января будет опубликован доклад об эффективности вакцины и эти данные будут подтверждены. После этого фирма рассчитывает получить разрешение на продажу. Они ищут варианты, чтобы выйти на рынок и получить эффективный защитный ответ иммунной системы, в том числе комбинируя использование вакцины AstraZeneca со Спутником V.

По большому счету вакцины AstraZeneca и Спутник V сходны по механизму действия. Это векторные вакцины.

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При их разработке используется другой, более безобидный вирус, чтобы переносить частички обезвреженного опасного вируса. В данном случае вектором является аденовирус.

– Вы не исключаете, что сотрудничество AstraZeneca и Спутник V может вылиться во вполне конкретный результат?

– Вполне возможно. Я не исключаю такого варианта, тем более что документы о сотрудничестве подписаны. Почему бы нет? Во время пандемии должна быть обеспечена доступность препаратов.

И если какой-то препарат доказал свою безопасность и эффективность, то было бы большим грехом не использовать это лекарство.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: укололи и – пошел: какая вакцина спасет Эстонию? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​

ФОТО: Madis Veltman/

  • Как доктор Попов, одним из первых сделавший себе прививку от коронавируса, оценивает безопасность, эффективность и риски вакцины?
  • Когда состоится регистрация других covid-вакцин?
  • Будет ли в Эстонии акцептоваться российская вакцина, если она пройдет регистрацию в ЕС?
  • Когда начнется вакцинация всех желающих?
  • Эффективна ли вакцина против новых штаммов коронавируса?
  • Почему коронавирус косит Литву и обходит стороной Финляндию?
  • Ида-Таллиннская центральная больница признала, что в медучреждении уже почти военное положение. Какова ситуация в Ляэне-Таллиннской центральной больнице?
  • Сколько осталось свободных мест и аппаратов ИВЛ?
  • Заполнятся ли под новый год все больницы? Достаточно ли в них персонала?
  • Сработают ли жесткие ограничительные меры в Ида-Вирумаа, Таллинне и Харьюмаа?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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