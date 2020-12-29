Попов: российская вакцина будет допущена в Эстонию, если пройдет регистрацию в ЕС

В Эстонии стартовала вакцинация от коронавируса. Наряду с облегчением и радостью возник обоснованный вопрос: стоит ли поддаваться эйфории? И какая вакцина спасет Эстонию?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире доктор Аркадий Попов, до недавнего времени возглавлявший кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, а с декабря занимающий должность председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы.
Фрагмент беседы:
– Будет ли в Эстонии признана российская вакцина, если она пройдет регистрацию в ЕС?
– Думаю, да.
Точно так же, как в отношении любых других вакцин из любых других стран, если они соответствуют всем стандартам.
– Когда, по вашим данным, может состояться регистрация британской вакцины AstraZeneca, на которую Эстония рассчитывает больше всего? С этой фирмой был подписан самый первый договор, говорилось об объемных поставках…
– Судя по последним новостям, представители AstraZeneca очень надеются, что в начале января будет опубликован доклад об эффективности вакцины и эти данные будут подтверждены. После этого фирма рассчитывает получить разрешение на продажу. Они ищут варианты, чтобы выйти на рынок и получить эффективный защитный ответ иммунной системы, в том числе комбинируя использование вакцины AstraZeneca со Спутником V.
При их разработке используется другой, более безобидный вирус, чтобы переносить частички обезвреженного опасного вируса. В данном случае вектором является аденовирус.
– Вы не исключаете, что сотрудничество AstraZeneca и Спутник V может вылиться во вполне конкретный результат?
– Вполне возможно. Я не исключаю такого варианта, тем более что документы о сотрудничестве подписаны. Почему бы нет? Во время пандемии должна быть обеспечена доступность препаратов.
Подробнее в повторе!
- Как доктор Попов, одним из первых сделавший себе прививку от коронавируса, оценивает безопасность, эффективность и риски вакцины?
- Когда состоится регистрация других covid-вакцин?
- Будет ли в Эстонии акцептоваться российская вакцина, если она пройдет регистрацию в ЕС?
- Когда начнется вакцинация всех желающих?
- Эффективна ли вакцина против новых штаммов коронавируса?
- Почему коронавирус косит Литву и обходит стороной Финляндию?
- Ида-Таллиннская центральная больница признала, что в медучреждении уже почти военное положение. Какова ситуация в Ляэне-Таллиннской центральной больнице?
- Сколько осталось свободных мест и аппаратов ИВЛ?
- Заполнятся ли под новый год все больницы? Достаточно ли в них персонала?
- Сработают ли жесткие ограничительные меры в Ида-Вирумаа, Таллинне и Харьюмаа?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko