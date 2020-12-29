Вт, 29.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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Студия Postimees: укололи и – пошел: какая вакцина спасет Эстонию?
14:30

Аркадий Попов

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

В Эстонии стартовала вакцинация от коронавируса. Наряду с облегчением и радостью возник обоснованный вопрос: стоит ли поддаваться эйфории?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире доктор Аркадий Попов, возглавлявший кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, а с недавнего времени занимающий должность председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Смотрите прямой эфир в 14:30!

  • Как доктор Попов, одним из первых сделавший себе прививку от коронавируса, оценивает безопасность, эффективность и риски вакцины?
  • Когда состоится регистрация других covid-вакцин?
  • Будет ли в Эстонии акцептоваться российская вакцина, если она пройдет регистрацию в ЕС?
  • Когда начнется вакцинация всех желающих?
  • Эффективна ли вакцина против новых штаммов коронавируса?
  • Почему коронавирус косит Литву и обходит стороной Финляндию?
  • Ида-Таллиннская центральная больница признала, что в медучреждении уже почти военное положение. Какова ситуация в Ляэне-Таллиннской центральной больнице?
  • Сколько осталось свободных мест и аппаратов ИВЛ?
  • Заполнятся ли под новый год все больницы? Достаточно ли в них персонала?
  • Сработают ли жесткие ограничительные меры в Ида-Вирумаа, Таллинне и Харьюмаа?

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