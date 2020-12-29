Студия Postimees: укололи и – пошел: какая вакцина спасет Эстонию?
В Эстонии стартовала вакцинация от коронавируса. Наряду с облегчением и радостью возник обоснованный вопрос: стоит ли поддаваться эйфории?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире доктор Аркадий Попов, возглавлявший кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, а с недавнего времени занимающий должность председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Смотрите прямой эфир в 14:30!
- Как доктор Попов, одним из первых сделавший себе прививку от коронавируса, оценивает безопасность, эффективность и риски вакцины?
- Когда состоится регистрация других covid-вакцин?
- Будет ли в Эстонии акцептоваться российская вакцина, если она пройдет регистрацию в ЕС?
- Когда начнется вакцинация всех желающих?
- Эффективна ли вакцина против новых штаммов коронавируса?
- Почему коронавирус косит Литву и обходит стороной Финляндию?
- Ида-Таллиннская центральная больница признала, что в медучреждении уже почти военное положение. Какова ситуация в Ляэне-Таллиннской центральной больнице?
- Сколько осталось свободных мест и аппаратов ИВЛ?
- Заполнятся ли под новый год все больницы? Достаточно ли в них персонала?
- Сработают ли жесткие ограничительные меры в Ида-Вирумаа, Таллинне и Харьюмаа?