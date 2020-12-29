Осужденная за насилие над детьми "мать года" не ожидала, с чем столкнется в тюрьме

История Малле началась летом 2019 года, когда полиция и служба защиты детей пришли во двор женщины на Хийумаа и забрали ее приемных детей. После этого женщине пришлось нанять адвокатов, чтобы доказать суду, что она не подвергала своих приемных детей бесчеловечным издевательствам и не избивала их.

Показания против Малле давали дети с тяжелой судьбой, некоторые из которых все еще находятся в тюрьме или спецшколе в Тапа. Против женщины нет вещественных доказательств, и к тому же молодые люди неоднократно меняли свои показания. По большей части в суде обсуждались ситуации, которые опираются только на слова той или другой стороны.

Первоначально Харьюский уездный суд приговорил Малле к четырем с половиной годам тюрьмы. Малле обжаловала это решение, и в начале декабря окружной суд пересмотрел его и объявил несколько более мягкий приговор, согласно которому вместо четырех лет и шести месяцев Малле будет лишена свободы на срок всего в полгода.

Остальные четыре года и один месяц она будет отбывать испытательный срок, т.е. если она не совершит никаких преступлений в следующие пять лет и будет хорошо себя вести под бдительным присмотром инспектора службы пробации, она сможет находиться на свободе.

В интервью ведущей Kuuuurija Катрин Луст Малле Кобин говорит, что у нее еще есть возможность обратиться в Госсуд, который может пересмотреть решение окружного суда, но у Госсуда также есть право не принимать дело в рассмотрение.

"И есть еще европейская комиссия по правам человека", - отмечает Кобин.

Малле Кобин упрекали в том, что она слишком открыто говорила о детях в сентябрьской программе Kuuuurija, но теперь суд решил сделать судебное слушание публичным, несмотря на то, что там обсуждались многие деликатные детали, касающиеся несовершеннолетних. В итоге на слушаниях присутствовали два журналиста.

По словам Малле, для нее было неожиданностью, что на этот раз судебное заседание, касающееся детей, было открытым. Она также задается вопросом, как возможно, что ее саму и ее адвокатов об этом не информировали, зато об этом знали журналисты, которых, очевидно, суд проинформировал отдельно.

По словам Малле, истории о ней, которые появлялись в прессе, почему-то были одностобокими, а интервью о ней давали люди, которые на разных этапах жизни поворачивались к ней спиной.

Кобин также говорит, что никому больше не посоветует брать на воспитание приемных детей, потому что никогда не знаешь, что с ними станет в период полового созревания.

Для Малле Кобин также было шоком, что в тюрьме она не сможет пользоваться ни интернетом, ни мобильным телефоном.

Когда Малле слышит, что в тюрьме не сможет разговаривать со своими близкими, на ее глаза наворачиваются слезы. "Это для меня сюрприз. Это нарушение прав человека", - говорит она в интервью.

