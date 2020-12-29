Вот это поворот: женщина, спасшая собаку от асоциала, теперь подозревается в ее похищении

Дусю спасла приличная семья, после чего алкоголик появился у дверей их дома и снова увел собаку. Но положение опять изменилось, и Дуся сейчас живет в Тарту.

Этим летом полиция хотела усыпить животное, но на помощь пришла инструктор автошколы Светлана и забрала собаку к себе. Дусю отвели к ветеринару, и Светлана оплатила ветеринарные расходы почти на 1300 евро. Однако через три месяца нарвский пьяница Эдуард пришел и увел собаку. Полиция была на стороне Эдуарда, хотя официальный собачий паспорт и подкожный чип были на имя Светланы.

Однако в начале декабря нарвская собачья эпопея получила продолжение: газета Õhtuleht написала, что Эдуарду брызнули в лицо из перцового баллончика и отобрали у него собаку.

Как пишет Õhtuleht, к безработному Эдуарду на улице подошел мужчина, и не только распылил тому в лицо перечный газ, но и якобы избил его. Дусю же средь бела дня посадили в машину и увезли с места происшествия.

Главной подозреваемой полиция объявила Светлану, которая на сегодня находится под следствием, и ей не разрешено разговаривать с журналистами. Однако ведущей Kuuuurija Катрин Луст удалось встретиться с ее дочерью Алиной, которая работает стоматологом. А один из тартуских приютов для животных, в котором собака сейчас должна находиться, разрешил Дусе присутствовать во время этого интервью.

Алина говорит, что после передачи с ней связались десятки и десятки жителей Эстонии, которые присылали ей сообщения поддержки и хотели вызволить собаку из плохих условий.

После программы Алина также обращалась в мэрию Нарвы, но никого не интересовало, как забрать животное у Эдуарда.

По данным Õhtuleht, место проживания Дуси также посещали представители Ветеринарного департамента, которые сочли условия содержания животного у Эдуарда нормальными. В то же время после эфира Kuuuurija Алина получила видео, снятые местными жителями. На одном из видеороликов Дуся сидит в одиночестве за дверью многоквартирного дома. Якобы животное находилось там часами.

Но и это далеко не единственная информация, которая поступила к Алине после передачи.

"Один человек даже дал свой номер, он готов рассказать в интервью, что он своими глазами видел, как Эдуард и его сожительница били собаку ногами по морде", - рассказывает Алина. Все эти истории и контакты она тоже передала в полицию.

Ее мать Светлану в связи с нападением на Эдуарда вызвали в полицию, допросили и требовали признаться в краже собаки, рассказала Алина. По словам Алины, ее семья по сей день шокирована отношением полиции. Ее мать не может спать по ночам, и маленькие дети в их семье также находятся в стрессе от ситуации и боятся, что их заберут из дома во время зимних праздников.

На вопрос ведущей Катрин Луст, была ли Светлана причастна к этому похищению, Алина отвечает, что не в курсе, но если это и так, то вполне оправдано, потому что собака не должна жить в таких условиях.

Между тем, несмотря на то, что на страницах Õhtuleht утверждается, что Эдуарда во время похищения собаки избили настолько сильно, что его пришлось госпитализировать, Алина говорит, что один из соседей Эдуарда видел все собственными глазами, и Эдуарда якобы никто не трогал.