31 декабря - сокращенный рабочий день

Для тех, кто работает по графику, это означает, что работодатель уже при составлении графика должен получить от работника согласие, и если работник не согласится работать полный рабочий день, у работодателя нет права принуждать его к этому.

Если работник согласится работать без сокращения рабочего дня, и он работает не на основании суммирования рабочего времени, эти три часа считаются переработкой. При суммируемом расчете, три часа должны быть исключены из нормы часов. Являются ли эти три часа переработкой, определится в конце расчетного периода. Переработка компенсируется оплаченным свободным временем или по договоренности 1,5-кратной оплатой.

В случае работы в День победы или Иванову ночь предполагается двойная оплата. По договоренности, работа в государственный праздник может быть компенсирована оплачиваемым выходным.

Рабочий день сокращен накануне Нового года, Дня независимости, Дня победы и Рождества.