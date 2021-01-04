Определились самые желанные работодатели Эстонии прошедшего десятилетия

Ежегодно, когда портал по поиску работы CVKeskus.ee проводил опрос, сотрудники называли восемь компаний наиболее желанными работодателями - Eesti Energia, Telia Eesti (включая EMT, Elion и Eesti Telekom), Skype Technologies, Swedbank, Playtech Estonia, LHV Pank, Nortal (включая Webmedia Group) и Microsoft Estonia.

Трое из них заняли первое место. На протяжении многих лет сотрудники выбирали Eesti Energia как своего самого любимого работодателя, компания выигрывала в рейтинге целых семь раз (в 2012-2013 и 2015-2019 годах). Кроме того, Telia Eesti, которая была выбрана в качестве наиболее желанного работодателя в 2020 году, также заняла первое место, заняв второе место в сводной таблице за десять лет. Третье место рейтинга заняла компания Skype Technologies, завоевавшая в 2014 году титул самого желанного работодателя.

Три работодателя в секторе банковских и информационных технологий - Swedbank, LHV Pank и Transferwise - неоднократно входили в тройку лидеров за десять лет, занимая соответственно 4, 6 и 7 места в сводной таблице за десятилетие. Пятое место среди них заняла компания Playtech Estonia, которую сотрудники также признали одним из лучших работодателей на протяжении многих лет.

«Из года в год компании, которые предлагают возможности внести свой вклад в развитие технологий и финансов, становятся все более и более доминирующими в рейтинге желанных работодателей», - отметил Хенри Аувяэрт, менеджер по маркетингу CVKeskus.ee, тенденцию, выявленную в ходе исследования.

«Успешный путь инновационных компаний к сердцам сотрудников также отражается в рейтинге Bolt Technologies, который сразу же попал в первую десятку рейтинга самых желанных работодателей в свой дебютный год», - добавил Хенри Аувяэрт.

В рейтинг самых желанных работодателей Эстонии за последнее десятилетие вошли также Tallink Grupp, ABB, Nortal, SEB Pank, Microsoft Estonia, Pipedrive, Elisa Eesti, Tallinna Kaubamaja, Riigimetsa Majandamise Keskus, Orkla Eesti AS, Cleveron, Tartu Ülikool, Eesti Rahvusringhääling, Tallinna Lennujaam, Eesti Pank, Bolt Technology, Nordea Bank, Utilitas, Ericsson Eesti, Merko Ehitus, Kaitseressursside Amet, Estonian Air, Estravel, Helmes, A. Le Coq, Apollo Group и Baltika.

Два года подряд Рийгикогу был выбран одним из самых желанных работодателей, которого работники сочли достойной организацией, обеспечивающей желанные рабочие места в 2016–2017 годах. В сводной таблице за десять лет Рийгикогу заняло 24-е место.

Самые желанные работодатели Эстонии прошедшего десятилетия:

Место Предприятие 1 Eesti Energia AS 2 Telia Eesti AS 3 Skype Technologies OÜ 4 Swedbank AS 5 Playtech Estonia OÜ 6 LHV Pank AS 7 Transferwise Ltd Eesti filiaal 8 Tallink Grupp AS 9 ABB AS 10 Nortal AS 11 SEB Pank AS 12 Microsoft Estonia OÜ 13 Pipedrive OÜ 14 Elisa Eesti AS 15 Tallinna Kaubamaja AS 16 Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 17 Orkla Eesti AS (Kalev ja Põltsamaa Felix) 18 Cleveron AS 19 Tartu Ülikool 20 Eesti Rahvusringhääling (ERR) 21 Tallinna Lennujaam AS 22 Eesti Pank 23 Bolt Technology OÜ 24 Riigikogu 25 Nordea Bank Abp Eesti filiaal 26 Utilitas 27 Ericsson Eesti AS 28 Merko Ehitus Eesti AS 29 Kaitseressursside Amet 30 Estonian Air AS 31 Estravel AS 32 Helmes AS 33 A. Le Coq AS 34 Apollo Group OÜ 35 Baltika AS

Портал по поиску работы в Эстонии CVKeskus.ee проводит раз в год опрос самых желанных работодателей Эстонии. За последние десять лет 52 371 сотрудник внес свой вклад в выбор самых любимых работодателей.