Изменились правила оплаты больничного листа

«Да, но это лишь временно, до 30 апреля этого года. Поправка к Закону о здравоохранении и безопасности труда вступила в силу с 1 января и будет действовать четыре месяца. В этот период работодатель действительно должен платить работнику компенсацию по болезни при заболевании или травме со второго по пятый календарный день болезни в объеме 70 процентов от средней зарплаты работника, рассчитанной в порядке ч.8, 29 ст. Закона о трудовом договоре. Если лист нетрудоспособности длится дольше, то с шестого дня компенсация оплачивается из средств Больничной кассы на основании Закона о медицинской страховке.