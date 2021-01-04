Изменились правила оплаты больничного листа
В Трудовую инспекцию обратился работник, который поинтересовался: «Правда ли, что с этого года работодатель обязан оплачивать больничный лист уже со второго дня?»
В Трудовую инспекцию обратился работник, который поинтересовался: «Правда ли, что с этого года работодатель обязан оплачивать больничный лист уже со второго дня?»
Отвечает заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу:
«Да, но это лишь временно, до 30 апреля этого года. Поправка к Закону о здравоохранении и безопасности труда вступила в силу с 1 января и будет действовать четыре месяца. В этот период работодатель действительно должен платить работнику компенсацию по болезни при заболевании или травме со второго по пятый календарный день болезни в объеме 70 процентов от средней зарплаты работника, рассчитанной в порядке ч.8, 29 ст. Закона о трудовом договоре. Если лист нетрудоспособности длится дольше, то с шестого дня компенсация оплачивается из средств Больничной кассы на основании Закона о медицинской страховке.
Новый порядок не действует в случае тех листов нетрудоспособности, которые были выписаны до 1 января 2021 года. В отношении них действует прежний порядок, согласно которому, работодатель оплачивает больничный лист с четвертого по восьмой календарные дни.
Подробнее об этом рассказано на сайте Больничной кассы.
В случае если работодатель не платит компенсацию по больничному листу, работник может предъявить требование, с которым нужно обратиться в комиссию по рассмотрению трудовых споров или в течение четырех месяцев с момента возникновения требования в суд».