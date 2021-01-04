Нарвские долгострои: многомиллионные проекты обещают сдвинуть с мертвой точки в наступившем году

Две улицы Нарвы будут перестраивать больше двух лет

На сессии Нарвского городского собрания за шумной сменой власти осталось в тени крупное инвестиционное решение - депутаты выделили из городского бюджета еще два миллиона евро на реконструкцию транзитных дорог по проекту Narva TEN-T.

Рекордно дорогой проект предусматривает реконструкцию улиц, по которым движется на границу большегрузный транспорт - части улицы Раху и всей улицы Кереса, участка Таллиннского шоссе, а также кольцевой развязки в центре Нарвы, через которую транспорт идет на два пограничных терминала - для грузовиков и для легковых автомобилей и автобусов.

Городское собрание согласилось выделить на это деньги еще в 2017 году, но с тех пор проект дважды подорожал еще до проведения конкурса на строительство. На конкурс поступило семь предложений от строительных фирм, что необычно много для такого дорогостоящего проекта. Но самое выгодное предложение оказалось почти на два миллиона дороже, чем рассчитывали городские власти. По итогам конкурса, проект обойдется в 13,9 млн евро, из которых 9 млн заплатит государство, 4,9 млн евро, взятых в кредит, внесет город Нарва.

Директор нарвского Департамента городского развития и экономики Юрий Сайя сообщил, что примерную стоимость специалисты нанятой для этого фирмы считали по методике Департамента шоссейных дорог, по которой там оценивают стоимость строительства за городом. В городской черте, как оказалось, расходы будут значительно больше. Кроме того, выяснилось, что существующая ливневая канализация не справится с нагрузкой, и потому пришлось добавить в проект новый коллектор вдоль улицы Кереса и перекачивающие станции.

На заседании горсобрания депутат Михаил Стальнухин критиковал работу управы и отмечал, что в кризисный год поступления налогов, скорее всего упадут, а чиновники ошиблись в стоимости проекта на два миллиона. Фракции правящей коалиции взяли перерыв, чтобы обсудить ситуацию и, возможно, отказаться от контракта.

“Если мы не заключаем контракт, мы оказываемся в тупиковой ситуации, - сказал депутатам Юрий Сайя. - Потому что что-либо изменить в объеме работ сейчас без изменения проекта мы не можем, потому что ходатайство у нас подано таким образом, что мы должны достичь целей, которые указаны в ходатайстве. Если мы от чего-то отказываемся, мы должны будем перепроектировать и снова согласовывать проект с программой. Было уже столько раундов этих согласований, что мы использовали всё время, какое возможно. Если мы в течение полутора месяцев не заключаем контракт, на проекте можно ставить крест - мы его не успеем выполнить к сроку. Это значит, что девять миллионов государственной поддержки мы не получим”.

В итоге, после обсуждения депутаты единогласно проголосовали за заключение контракта. Строительство, по словам Юрия Сайя, займет два года и два месяца.

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