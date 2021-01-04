Пн, 4.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Нарвские долгострои: многомиллионные проекты обещают сдвинуть с мертвой точки в наступившем году
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Нарвские долгострои: многомиллионные проекты обещают сдвинуть с мертвой точки в наступившем году

Кольцевая развязка в центре Нарвы и ведущая к ней улица Кереса будут полностью перестроены в ходе проекта TEN-T.

ФОТО: Николай Андреев

В декабре был подписан договор о завершении реконструкции старейшего парка Нарвы - Темного сада - которая остановилась ещё 2017 году. В отличие от этого долгостроя, два гораздо более крупных инвестиционных проекта давно находятся на стадии подготовки документов, и только в наступившем году их реализацию можно будет увидеть воочию. Если, конечно, снова не возникнет каких-то непредвиденных обстоятельств.

Две улицы Нарвы будут перестраивать больше двух лет

На сессии Нарвского городского собрания за шумной сменой власти осталось в тени крупное инвестиционное решение - депутаты выделили из городского бюджета еще два миллиона евро на реконструкцию транзитных дорог по проекту Narva TEN-T.

Рекордно дорогой проект предусматривает реконструкцию улиц, по которым движется на границу большегрузный транспорт - части улицы Раху и всей улицы Кереса, участка Таллиннского шоссе, а также кольцевой развязки в центре Нарвы, через которую транспорт идет на два пограничных терминала - для грузовиков и для легковых автомобилей и автобусов.

Городское собрание согласилось выделить на это деньги еще в 2017 году, но с тех пор проект дважды подорожал еще до проведения конкурса на строительство. На конкурс поступило семь предложений от строительных фирм, что необычно много для такого дорогостоящего проекта. Но самое выгодное предложение оказалось почти на два миллиона дороже, чем рассчитывали городские власти. По итогам конкурса, проект обойдется в 13,9 млн евро, из которых 9 млн заплатит государство, 4,9 млн евро, взятых в кредит, внесет город Нарва.

Директор нарвского Департамента городского развития и экономики Юрий Сайя сообщил, что примерную стоимость специалисты нанятой для этого фирмы считали по методике Департамента шоссейных дорог, по которой там оценивают стоимость строительства за городом. В городской черте, как оказалось, расходы будут значительно больше. Кроме того, выяснилось, что существующая ливневая канализация не справится с нагрузкой, и потому пришлось добавить в проект новый коллектор вдоль улицы Кереса и перекачивающие станции.

На заседании горсобрания депутат Михаил Стальнухин критиковал работу управы и отмечал, что в кризисный год поступления налогов, скорее всего упадут, а чиновники ошиблись в стоимости проекта на два миллиона. Фракции правящей коалиции взяли перерыв, чтобы обсудить ситуацию и, возможно, отказаться от контракта.

“Если мы не заключаем контракт, мы оказываемся в тупиковой ситуации, - сказал депутатам Юрий Сайя. - Потому что что-либо изменить в объеме работ сейчас без изменения проекта мы не можем, потому что ходатайство у нас подано таким образом, что мы должны достичь целей, которые указаны в ходатайстве. Если мы от чего-то отказываемся, мы должны будем перепроектировать и снова согласовывать проект с программой. Было уже столько раундов этих согласований, что мы использовали всё время, какое возможно. Если мы в течение полутора месяцев не заключаем контракт, на проекте можно ставить крест - мы его не успеем выполнить к сроку. Это значит, что девять миллионов государственной поддержки мы не получим”.

В итоге, после обсуждения депутаты единогласно проголосовали за заключение контракта. Строительство, по словам Юрия Сайя, займет два года и два месяца.

Ратушу приведут в порядок за семь миллионов

В январе наступившего года управа, вероятно, подпишет контракт на реконструкцию городской ратуши. Впрочем, Rus.Postimees еще в 2019 году писал, что вот-вот должны начаться строительные работы.

Сейчас историческое здание ратуши пустует (последние годы в нем располагался макет Старого города). После реконструкции в ее подвале разместится ресторан. На первом этаже появится выставочный зал, бюро информации для туристов, магазин сувениров. На втором этаже будет представительский кабинет мэра специально для торжественных приемов и большой зал для мероприятий - конференций или, например, регистрации свадеб. На третьем этаже будет работать городское собрание, для чего здесь также будет обустроен обширный зал.

Как сообщило издание “Виру Проспект” со ссылкой на Юрия Сайя, конкурс на реновацию завершен, на него поступило четыре предложения, одно из которых - совместное от двух фирм. Сейчас идет срок, нужный для возможного опротестования результатов. Если протестов не будет, можно будет, наконец, начать строительные работы.

Общая стоимость реконструкции ратуши превысит семь миллионов евро, большая часть средств поступит из европейских фондов. Ратушную площадь, на которую выходят здания ратуши и Нарвского колледжа Тартуского университета, должны привести в порядок вместе с ратушей.

Перспективы Темного сада становятся светлее

Старейший парк Нарвы Темный сад расположен на бастионе Виктория, который нависает над речной набережной. Окрестная территория - верхний и нижний променады, казематы бастиона - была приведена в порядок в ходе нескольких отдельных европейских проектов. Частично реконструировали и Темный сад.

Но еще в 2014 году городские власти запланировали второй этап реконструкции: здесь должны были устроить дорожки и новое освещение, установить скамейки и беседку с видом на реку - точную копию той, что располагалась в парке в начале прошлого века. Все работы планировалось сделать еще летом-весной 2017 года.

Выигравшая конкурс компания Sinear OÜ проделала большую часть работ, но затем рабочие из парка ушли. В декабре 2018 года фирма была официально признана банкротом.

Как сообщила главный специалист Службы проектов Полина Эриксон, город безуспешно требовал от фирмы завершить работы. В июле 2019 года городские власти расторгли договор, оштрафовали фирму и потребовали предоставить документацию по проекту. Представители фирмы передали документацию не полностью, и пришлось проводить отдельный конкурс, чтобы найти подрядчика, который проведет аудит объекта. Проще говоря, нужно было выяснить и документально подтвердить, что успели построить, а что и за какие деньги еще предстоит построить.

Поначалу ни одна компания не захотела брать на себя аудит, хотя чиновники разослали 38 предложений для участия в конкурсе. В декабре 2019 года пришлось проводить отдельный конкурс госпоставки на геодезические работы, и только после этого удалось найти фирму, которая согласилась провести аудит парка. Наконец, в мае 2020 года появился отчет аудита, согласно которому осталось завершить около 35% строительных работ от первоначально запланированного объема.

В июне город объявил тендер на работы по завершению реконструкции Темного сада, но ценовое предложение оказалось значительно дороже, чем ожидали чиновники. Городское собрание в сентябре согласилось выделить дополнительные средства, и в был объявлен новый конкурс. Наконец, 21 декабря 2020 года представители города и фирмы Terre Ehitus подписали договор.

Окончательный бюджет реконструкции Темного сада составит 1,3 млн евро. Завершить работы планируется в течение девяти месяцев.

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