Опасны ли массовые катания с горок и убивает ли мороз коронавирус?

Не баловавшая нас в последние годы по-настоящему зимняя погода и ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, заставляют людей искать развлечений за пределами СПА, ресторанов и театров. Во время новогодних праздников, когда количество выходных превзошло самые приятные ожидания, а Эстонию завалило снегом, многие жители страны оторвались от диванов и столов и отправились в лес и на снежные горки.

Многие отметили, что столпотворение на некоторых горках было таким, что о соблюдении дистанции не приходилось и мечтать. Фотографии толп на Певческом поле многих заставили почесать в затылке. Однако тут же возник вопрос: а как коронавирус ведет себя в мороз?

Представитель Департамента здоровья Мерилин Верник объяснила, что пока нет четких результатов исследований, как коронавирус реагирует на температуры: «Но известно, что на улице коронавирусу распространяться сложнее, чем в закрытых помещениях», - обнадежила она.

Департамент здоровья советует, отправляясь кататься на лыжах, санках или просто гуляя по улице, все же держать дистанцию с другими людьми: «Не у всех зараженных коронавирусом проявляются характерные симптомы, и человек может считать себя здоровым, поэтому очень важно избегать близких контактов с людьми, с которыми вы не сталкиваетесь каждый день».

Слова представителя Департамента здоровья подтверждает, например, недавний случай заражения коронавирусом на полярной станции, известны и случаи заболевания в жарких странах с сухим климатом. К сожалению, коронавирусу погода и климат - не помеха, а потому терять бдительность не стоит.

Зато стоит подумать о том, чтобы побольше времени проводить на свежем воздухе.

Служба погоды сообщила, что в первой декаде мы будем находится на границе северной зоны антициклона и южной зоны циклона. Таким образом, будет сохраняться теплая зимняя погода с небольшими снегопадами.

С 9 января на пару дней до нас дойдет край области высокого давления с арктической воздушной массой. Температура воздуха опустится до -9 ...- 16 ° C, на северо-востоке Эстонии ниже -20 ° C.

В начале второй декады месяца в район Балтийского моря придет очень активный циклон, который принесет штормовой ветер, много снегопадов и метель.

Также прогнозируется, что примерно 15 января антициклон распространится от Западной Европы к нам, поэтому погода будет спокойной. Примерно 20 января из Скандинавии циклон принесет оттепель.

В последней декаде месяца, согласно прогнозам, зоны низкого давления будут сменяться зонами высокого давления. Сохранится умеренно холодная зимняя погода, но будут отдельные более морозные ночи, а также дни оттепели. Ожидаются осадки, в основном в виде снега.

Средняя температура воздуха ожидается в пределах нормы или выше (норма: -5,2..-0,7°C). Осадки тоже в пределах нормы (37..62 мм).