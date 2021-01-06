Полиция: мать была убита на глазах у детей, подозреваемого раздражал шум

В брифинге приняли участие окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Энели Лауритс и Пыхьяский префект Кристиан Яани, которые сообщили, что убийство произошло буквально на глазах у детей, когда их мать вышла на стук в дверь. Подозреваемый сделал в нее три выстрела из нелегального револьвера, после чего попытался скрыться на автомобиле в Мустамяэ.

Ранее 80-летний мужчина судим не был, много лет был помощником полицейского, но достаточно пассивным, в связи с чем покинул службу. Револьвер был объявлен в розыск много лет назад, мужчина приобрел его нелегально.

Раскаяния в содеянном он не выразил.

Напомним, вчера около восьми часов вечера в Ласнамяэ стреляли в молодую женщину. От полученных ранений 36-летняя потерпевшая скончалась. По подозрению в совершении преступления задержан 80-летний мужчина, который пытался скрыться с места происшествия, но быстро был найден в другом районе столицы.

По данным Rus.Postimees, речь идет о соседе убитой, который и ранее проявлял агрессию.