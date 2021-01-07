В ближайшие дни температура опустится до 18 градусов ниже нуля
По прогнозу метеослужбы, в ближайшие дни в Эстонии температура воздуха опустится местами до 18 градусов ниже нуля.
По прогнозу метеослужбы, в ближайшие дни в Эстонии температура воздуха опустится местами до 18 градусов ниже нуля.
В ночь на субботу будет пасмурно с прояснениями. Местами, в основном на северном побережье, пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, 4-9, на берегу порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 3 до 9 ниже нуля, на востоке Эстонии - до -13 градусов.
Днем будет облачно с прояснениями. Местами, в основном на северном побережье, небольшой снег. Ветер северо-восточный, 4-9, на побережье порывами до 12 м/с, днем ослабеет. В Западной Эстонии 1-6 градусов мороза, в Восточной Эстонии 6-10.
В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность. Местами, в основном на северном побережье, пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, 3-8, после полуночи ветер переменных направлений 1-6 м/с. В Западной Эстонии ожидается 4-10 градусов ниже нуля, местами на побережье до -2 градусов, в Восточной Эстонии 10-14 градусов мороза, местами до минус 18.
Утром будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Во второй половине дня будет пасмурно, во многих местах выпадет небольшой снег, на островах также будет мокрый снег.
Утром в Восточной Эстонии ожидается слабый переменный ветер, с островов ветер сменит направление не южное и усилится до 4-10, на побережье порывами до 13-и, днем до 15-и, на островах вечером до 18 м/с. В Западной Эстонии температура воздуха составит 1-7 градусов ниже нуля, на островах может быть до 2 градусов тепла, в Восточной Эстонии 7-12 градусов холода, местами до минус 15 градусов.