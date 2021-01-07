В ближайшие дни температура опустится до 18 градусов ниже нуля

В ночь на субботу будет пасмурно с прояснениями. Местами, в основном на северном побережье, пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, 4-9, на берегу порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 3 до 9 ниже нуля, на востоке Эстонии - до -13 градусов.

Днем будет облачно с прояснениями. Местами, в основном на северном побережье, небольшой снег. Ветер северо-восточный, 4-9, на побережье порывами до 12 м/с, днем ​​ослабеет. В Западной Эстонии 1-6 градусов мороза, в Восточной Эстонии 6-10.

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность. Местами, в основном на северном побережье, пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, 3-8, после полуночи ветер переменных направлений 1-6 м/с. В Западной Эстонии ожидается 4-10 градусов ниже нуля, местами на побережье до -2 градусов, в Восточной Эстонии 10-14 градусов мороза, местами до минус 18.

Утром будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Во второй половине дня будет пасмурно, во многих местах выпадет небольшой снег, на островах также будет мокрый снег.