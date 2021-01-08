Танель Кийк о вакцинации членов совета больницы: это исключительное решение

- Что вы думаете о случае в Раквереской больнице?

- В плане вакцинации и в сфере здравоохранения мы четко согласовали, что первыми целевыми группами являются работники здравоохранения, работники учреждений здравоохранения, а также жители и персонал домов престарелых. Для всех сторон в сфере здравоохранения это было ясной целью и приоритетом в первые несколько недель и будет оставаться таковой в ближайшие недели, до тех пор пока мы постепенно не дойдем до других групп риска и передовых работников с высоким риском заражения.

Если говорить о больницах в более широком смысле, то, конечно, каждая больница имеет право делать взвешенные исключения, если для медицинских работников имеется достаточно вакцин и, по их оценке, для работы больницы еще есть люди, которые нуждаются в вакцинации.

Но это решение больница должна быть в состоянии основательно обосновать и, безусловно, оценить, например, часто ли перемещается по больнице, встречается с большим количеством медицинских работников принадлежащий к группе риска конкретный член правления больницы или работник, который не является медперсоналом. Тут надо продумать, почему он должен среди первых получить вакцину.

- В случае с Раквереской больницей очевидно, что члены совета были вакцинированы раньше некоторых медработников. Скажите, подобное поведение этично?

- Первыми, безусловно, должны быть вакцинированы работники здравоохранения, в первую очередь те, кто ежедневно контактирует с пациентами, конечно, также главы отделений больницы и заведующий лечебной частью, которые подают положительный пример и убеждают других медицинских работников в надежности и безопасности вакцины.

- Как члена общества меня волнует этический вопрос. Скажите, почему среди первых должны быть вакцинированы политические члены совета медучреждения, если вакцину еще не получили медработники, клиенты стационарного отделения сестринского ухода и проживающие в домах по уходу?

- Если мы говорим о приоритетных целевых группах плана вакцинации, то это действительно исключение. Если в больнице решили кого-то еще вакцинировать, им придется это очень убедительно обосновать и объяснить.

- Вы попросили руководство больницы объяснить необходимость этого исключения?

- Сегодня был наполненный собраниями день, не было времени и возможности с ними побеседовать. Я не исключаю, что не сделаю этого в течение вечера.

- Должно ли руководство больницы нести какую-либо ответственность за сделанное исключение?

- Система здравоохранения ежедневно делает многое в этом кризисе, и сейчас не время искать виновных, но руководство больницы должно убедительно обосновать свой выбор перед общественностью и работниками здравоохранения.

- Вас удовлетворит ответ, что члены совета — работники Раквереской больницы?

- Обычно трудно рассматривать членов совета как персонал больницы, но в широком смысле это можно сделать.

- Как вы думаете, Раквереская больница перешла черту?