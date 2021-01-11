Марко Михкельсон: мы действительно хотим быть похожими на диктаторскую Россию?

Об этом Михкельсон написал на своей Facebook-странице. Приводим его мнение в полном объеме:
«Входящие в Конституционную комиссию Рийгикогу депутаты EKRE, партии «Отечество» и Центристской партии вчера вечером, игнорируя демократические и парламентские процессуальные нормы, протолкнули проект референдума, который в народе называют «референдум Путина». Я вижу по крайней мере два очень серьезных тревожных знака для безопасности Эстонии, которых повлечет за собой проведение референдума и его рассмотрение в Рийгикогу.
Поскольку ни мне, ни любому другому члену Партии реформ не была предоставлена возможность изложить свои взгляды и предложения поправок в Конституционной комиссии (и ни на одно из трех писем, которые я отправил Конституционной комиссии, я до сих пор не получил ответа), то кратко изложу всё здесь.
Прежде всего, самое главное - я убежден, что настоящая причина выбора правительством опроса, который разделяет общество, заключается в том, останется ли Эстония верной принципам демократического правого государства, где о правах меньшинств не судит большинство, или, под тяжестью циничного политического популизма, Эстония воротится в сферу влияния России.
Я неоднократно обращал внимание на эту опасность в последние месяцы, и я сделаю это еще раз. Наш успех в быстром присоединении к Европейскому Союзу и НАТО объясним, среди прочего, тем, что тогдашнее эстонское правительство хотело сделать все возможное, чтобы отделиться от советской империи и вернуться к слиянию с политическим культурным пространством свободного мира.
Но что произошло за последние несколько лет? Нынешнее правительство Эстонии постоянно оскорбляет своих союзников (достаточно вспомнить о глумлении над будущим президентом США и заявлениях на уровне членов правительства, направленных на поддержку президента, который спровоцировал нападение на Конгресс, или о постоянных угрозах членов правительственной партии провести референдум о выходе из Европейского Союза). Нынешнее правительство отступает от ценностей свободного мира (к примеру, распоряжение министра иностранных дел всем эстонским послам не присоединяться к международным заявлениям о защите ЛГБТ-меньшинств, жесткое игнорирование принципов гражданского партнерства, действующих в правовом пространстве Эстонии при обсуждении проекта Закона о дипломатической службе, снижение международной конкурентоспособности путем введения ограничений на въезд и, самое главное, текущий референдум). Нынешнее правительство подрывает доверие людей к демократическим институтам (СМИ, судебной системе), тем самым ставя Эстонию в положение «ничейной земли».
Это место, где наша маленькая страна, наученная историей никогда не оставаться одной, не может быть. Описанное выше поведение явно противоречит нашим долгосрочным интересам безопасности и за это отвечают все нынешние министры.
Чем яснее наша принадлежность к западному культурному пространству, тем сильнее союзники поддерживают наше развитие. Это не противоречит ни нашей национальной идентичности, ни нашему государственному суверенитету. Если мы теперь посмотрим на референдум, запланированный правительством, то, проведя его, мы мысленно поместим себя в политическое пространство Востока и тем самым вызовем ненужные вопросы и сомнения среди наших союзников. Это определенно станет большим шагом назад в развитии Эстонии как Северной страны по своей природе.