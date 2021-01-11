Пн, 11.01.2021
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Таави Тийльманн
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  • Марко Михкельсон: мы действительно хотим быть похожими на диктаторскую Россию?
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Марко Михкельсон: мы действительно хотим быть похожими на диктаторскую Россию?

Марко Михкельсон

ФОТО: Konstantin Sednev

Зампредседателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон считает, что проведение референдума о браке приведет к деградации в развитии эстонского общества и вытеснит Эстонию в сферу влияния России.

Об этом Михкельсон написал на своей Facebook-странице. Приводим его мнение в полном объеме:

«Входящие в Конституционную комиссию Рийгикогу депутаты EKRE, партии «Отечество» и Центристской партии вчера вечером, игнорируя демократические и парламентские процессуальные нормы, протолкнули проект референдума, который в народе называют «референдум Путина». Я вижу по крайней мере два очень серьезных тревожных знака для безопасности Эстонии, которых повлечет за собой проведение референдума и его рассмотрение в Рийгикогу.

Поскольку ни мне, ни любому другому члену Партии реформ не была предоставлена ​​возможность изложить свои взгляды и предложения поправок в Конституционной комиссии (и ни на одно из трех писем, которые я отправил Конституционной комиссии, я до сих пор не получил ответа), то кратко изложу всё здесь.

Прежде всего, самое главное - я убежден, что настоящая причина выбора правительством опроса, который разделяет общество, заключается в том, останется ли Эстония верной принципам демократического правого государства, где о правах меньшинств не судит большинство, или, под тяжестью циничного политического популизма, Эстония воротится в сферу влияния России.

Я неоднократно обращал внимание на эту опасность в последние месяцы, и я сделаю это еще раз. Наш успех в быстром присоединении к Европейскому Союзу и НАТО объясним, среди прочего, тем, что тогдашнее эстонское правительство хотело сделать все возможное, чтобы отделиться от советской империи и вернуться к слиянию с политическим культурным пространством свободного мира.

Но что произошло за последние несколько лет? Нынешнее правительство Эстонии постоянно оскорбляет своих союзников (достаточно вспомнить о глумлении над будущим президентом США и заявлениях на уровне членов правительства, направленных на поддержку президента, который спровоцировал нападение на Конгресс, или о постоянных угрозах членов правительственной партии провести референдум о выходе из Европейского Союза). Нынешнее правительство отступает от ценностей свободного мира (к примеру, распоряжение министра иностранных дел всем эстонским послам не присоединяться к международным заявлениям о защите ЛГБТ-меньшинств, жесткое игнорирование принципов гражданского партнерства, действующих в правовом пространстве Эстонии при обсуждении проекта Закона о дипломатической службе, снижение международной конкурентоспособности путем введения ограничений на въезд и, самое главное, текущий референдум). Нынешнее правительство подрывает доверие людей к демократическим институтам (СМИ, судебной системе), тем самым ставя Эстонию в положение «ничейной земли».

Это место, где наша маленькая страна, наученная историей никогда не оставаться одной, не может быть. Описанное выше поведение явно противоречит нашим долгосрочным интересам безопасности и за это отвечают все нынешние министры.

Чем яснее наша принадлежность к западному культурному пространству, тем сильнее союзники поддерживают наше развитие. Это не противоречит ни нашей национальной идентичности, ни нашему государственному суверенитету. Если мы теперь посмотрим на референдум, запланированный правительством, то, проведя его, мы мысленно поместим себя в политическое пространство Востока и тем самым вызовем ненужные вопросы и сомнения среди наших союзников. Это определенно станет большим шагом назад в развитии Эстонии как Северной страны по своей природе.

Я напоминаю, что одним из важных орудий влияния России на разделение демократической Европы на протяжении длительного времени была защита так называемых традиционных семейных ценностей и неустанный упор на упадок либеральной демократии. Наши ультраконсерваторы, горячо поддерживающие референдум, с таким энтузиазмом присоединились к кампании Путина, что распространяют принципы Кодекса чести офицера царской армии в своих каналах. Не говоря уже о том, что у одной правительственной партии постоянное соглашение о сотрудничестве с правящей партией Путина.

Не будем забывать, что всего несколько месяцев назад нынешний диктаторский режим в России решил путем референдума добавить точно такой же пункт в конституцию страны (брак — это только между мужчиной и женщиной), с чем нынешнее правительство Эстонии серьезно заигрывает.

Действительно ли мы хотим быть похожими на диктаторскую Россию, или мы хотим быть похожи на Северные страны, которые ближе нам как по духу, так и территориально? Такие референдумы, вокруг которых могут возникать сильные эмоциональные колебания, хорошо работают на разделение общества. Чем более поляризовано наше маленькое открытое общество, тем легче нам поддаваться манипулированию силами, которые угрожают нашей безопасности.

Чтобы всем было ясно, я в своих политических решениях сделаю всё во имя того, чтобы экстремистским популистам не удалось вернуть в Эстонию (возможно, непреднамеренно) восточный менталитет. Если бы я мог вынести один-единственный вопрос на референдум, он бы звучал так: поддерживаете ли вы продолжение работы текущего правительства, которое постоянно подрывает основу безопасности Эстонии — союзнические отношения, и тем самым проталкивает нас в сферу влияния России?

Однако есть еще одна серьезная опасность, которую выявили проработка проекта референдума в Конституционной комиссии и боевые позиции ведущих политиков правительственных партий. Это угроза выживанию нашего демократического порядка. Когда в Эстонии исчезнет вера в демократию, нас ждут очень скверные времена.

То, что произошло за последние дни в Конституционной комиссии Рийгикогу, беспрецедентно. То, как оппозицию заставили замолчать и как принимались решения, больше подходит для эпохи молчания 1930-х годов.

Вера в основы свободного общества, правильность демократического выбора и уважительное и достойное отношение как к нашей стране, так и к системе ценностей, которая успешно связала нас со свободным миром, являются кодом безопасности Эстонии. Это не секрет - все это знают. Знают это и те, для кого успех Эстонии как свободной и открытой страны – это бельмо на глазу. Мы не дадим им преуспеть!

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