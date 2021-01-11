Марко Михкельсон: мы действительно хотим быть похожими на диктаторскую Россию?

Об этом Михкельсон написал на своей Facebook-странице. Приводим его мнение в полном объеме:

«Входящие в Конституционную комиссию Рийгикогу депутаты EKRE, партии «Отечество» и Центристской партии вчера вечером, игнорируя демократические и парламентские процессуальные нормы, протолкнули проект референдума, который в народе называют «референдум Путина». Я вижу по крайней мере два очень серьезных тревожных знака для безопасности Эстонии, которых повлечет за собой проведение референдума и его рассмотрение в Рийгикогу.

Поскольку ни мне, ни любому другому члену Партии реформ не была предоставлена ​​возможность изложить свои взгляды и предложения поправок в Конституционной комиссии (и ни на одно из трех писем, которые я отправил Конституционной комиссии, я до сих пор не получил ответа), то кратко изложу всё здесь.

Прежде всего, самое главное - я убежден, что настоящая причина выбора правительством опроса, который разделяет общество, заключается в том, останется ли Эстония верной принципам демократического правого государства, где о правах меньшинств не судит большинство, или, под тяжестью циничного политического популизма, Эстония воротится в сферу влияния России.

Я неоднократно обращал внимание на эту опасность в последние месяцы, и я сделаю это еще раз. Наш успех в быстром присоединении к Европейскому Союзу и НАТО объясним, среди прочего, тем, что тогдашнее эстонское правительство хотело сделать все возможное, чтобы отделиться от советской империи и вернуться к слиянию с политическим культурным пространством свободного мира.

Но что произошло за последние несколько лет? Нынешнее правительство Эстонии постоянно оскорбляет своих союзников (достаточно вспомнить о глумлении над будущим президентом США и заявлениях на уровне членов правительства, направленных на поддержку президента, который спровоцировал нападение на Конгресс, или о постоянных угрозах членов правительственной партии провести референдум о выходе из Европейского Союза). Нынешнее правительство отступает от ценностей свободного мира (к примеру, распоряжение министра иностранных дел всем эстонским послам не присоединяться к международным заявлениям о защите ЛГБТ-меньшинств, жесткое игнорирование принципов гражданского партнерства, действующих в правовом пространстве Эстонии при обсуждении проекта Закона о дипломатической службе, снижение международной конкурентоспособности путем введения ограничений на въезд и, самое главное, текущий референдум). Нынешнее правительство подрывает доверие людей к демократическим институтам (СМИ, судебной системе), тем самым ставя Эстонию в положение «ничейной земли».

Это место, где наша маленькая страна, наученная историей никогда не оставаться одной, не может быть. Описанное выше поведение явно противоречит нашим долгосрочным интересам безопасности и за это отвечают все нынешние министры.