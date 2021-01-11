Кальюлайд: слишком оптимистично надеяться, что весь мир погрузится в политические игры нашего парламента

Несколько политиков коалиции давили на Кальюлайд, чтобы она однозначно осудила поправки Партии реформ, в рамках которых на референдуме среди прочего предлагали спросить, была бы жизнь в Эстонии лучше, если бы мы входили в состав Российской Федерации, и следует ли передать Сааремаа Латвии.

«Конечно, глава государства внимательно следит за тем, что происходит в парламенте, и постоянно общается с различными политическими силами и конституционными институтами», - передал Postimees позицию Кальюлайд руководитель по связям с общественностью канцелярии президента Таави Линнамяэ.

«Эти предложения и многие другие предложения оппозиции, конечно, неуместны и также наносят ущерб имиджу нашей страны, поскольку слишком оптимистично надеяться, что весь мир погрузится в политические игры нашего парламента», - передает Линнамяэ точку зрения Кальюлайд.

По ее мнению, точно так же являются неуместными и сомнительными с юридической точки зрения некоторые шаги, предпринятые коалицией с целью навязать свою волю и ограничить возможности оппозиции высказаться.

Для обсуждения этих вопросов глава государства договорилась встретиться с председателями партий завтра и в среду утром. Как президент уже заявляла в субботу, события последних дней в Рийгикогу показывают, что, прежде всего политические партии должны искать способность и желание сотрудничать, а на основании этого можно сообща двигаться вперед