Мартин Хельме: EKRE никогда за какое-либо решение не получала взяток

Хельме приостановил рабочие отношения с Керсти Крахт до прояснения ситуации, передает Postimees. «Как лидер партии и народа, я всегда придерживался нулевой толерантности к коррупции. Конечно, такие серьезные обвинения вызывают у меня большое беспокойство и разочарование», - добавил он.

«Я подтверждаю, что ни я, ни Консервативная народная партия Эстонии никогда за какое-либо решение ни от кого не ждали, не просили и не получали денег или иных взяток. Также, поскольку мы говорим о KredEx, объяснение состоит в том, что все чрезвычайные решения о поддержке KredEx прошли экспертную оценку, были покрыты гарантиями и получили консенсусную поддержку со стороны правительства», - пояснил Хельме.