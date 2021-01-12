Вт, 12.01.2021
Керсти Кальюлайд всего раз встретилась с Путиным и сразу же переняла его привычки. Мартин Хельме
Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Мартин Хельме: EKRE никогда за какое-либо решение не получала взяток
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Мартин Хельме: EKRE никогда за какое-либо решение не получала взяток

Мартин Хельме

ФОТО: Tairo Lutter

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) сегодня утром узнал от КаПо, что его советник Керсти Крахт находится под стражей по подозрению в коррупции. Хельме написал в социальных сетях: «Я также беседовал с ведущим дело прокурором и заместителем директора КаПо».

Хельме приостановил рабочие отношения с Керсти Крахт до прояснения ситуации, передает Postimees. «Как лидер партии и народа, я всегда придерживался нулевой толерантности к коррупции. Конечно, такие серьезные обвинения вызывают у меня большое беспокойство и разочарование», - добавил он.

«Я подтверждаю, что ни я, ни Консервативная народная партия Эстонии никогда за какое-либо решение ни от кого не ждали, не просили и не получали денег или иных взяток. Также, поскольку мы говорим о KredEx, объяснение состоит в том, что все чрезвычайные решения о поддержке KredEx прошли экспертную оценку, были покрыты гарантиями и получили консенсусную поддержку со стороны правительства», - пояснил Хельме.

Однако Мартин Хельме хочет выделить несколько важных для него аспектов. «Подозрение - это еще не обвинение, и обвинение - еще не вина. Мы должны продолжать исходить из презумпции невиновности и воздерживаться от окончательных выводов или оценок на основе ограниченной информации», - отметил Хельме.

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