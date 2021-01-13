Фото и видео ⟩ Правительство Эстонии рухнуло: премьер-министр Юри Ратас уходит в отставку

Премьер-министр Юри Ратас в своей речи поблагодарил эстонский народ, политиков и партнеров по коалиции за четыре года, когда, по его словам, он мог служить Эстонии, способствовать повышению уровня жизни и укреплению международного имиджа.

«В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением Центристской партии и фракцией Рийгикогу, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным», - сказал Ратас.

Председатель Центристской партии признал, что с этим решением деятельность этого правительства также подходит к концу. «Это заявление - конец этой коалиции. Утром я также, безусловно, подам заявление об отставке президенту. "Отечеству" я сообщил о своем решении. Я также пытался связаться с председателем EKRE, но понятно, что человек спит - я отправил соответствующее сообщение».

По словам Ратаса, еще рано спекулировать насчет нового правительства. «Центристская партия рассматривает возможность быть в эстонской политике как в оппозиции, так и в коалиции. Я не думаю, что эти решения будут приняты сегодня ночью».

Премьер-министр добавил, что подал в отставку из-за подозрений по делу Porto Franco. «Решающим фактором было то, что с учетом всей этой ситуации в обществе и решения, которое поставило под подозрение партию и генсека, это то положение, когда нужно взять ответственность. Показать очень высокую политическую культуру. Я не знаю, как часто такие шаги предпринимались во время подозрений».

По словам Ратаса, еще рано признавать Центристскую партию виновной. «Обнародованные сегодня (12 января - прим.ред.) подозрения госпрокуратуры не означают, что кто-то однозначно виновен, но они неизбежно бросят серьезную тень на всех причастных к этому. В такой ситуации кажется единственно правильным, что своей отставкой я дам возможность пролиться свету на все обстоятельства и во всем разобраться. В условиях политического и общественного мира».

Ратас добавил, что убежден, что следственные органы делают свою работу профессионально и выяснят правду и в этом деле.

Премьер-министр сказал, что он не знал о подозрительном финансировании Porto Franco: «Несмотря на политическую ответственность, я могу от всего сердца сказать, что как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Сегодня я беседовал как с генеральным прокурором, так и с генеральным директором полиции безопасности, которые подтвердили, что у них нет никаких подозрений в отношении меня. Также как глава правительства я не чувствовал в случае Porto Franco, что какой-либо министр или партия пытались незаконно повлиять на принимаемые правительством решения. Мы опирались на предложение KredEx, и условия кредита были полностью сопоставимы с ранее принятым решением, например, в отношении Tallink».

«Как председатель Центристской партии я также могу с полной искренностью подтвердить, что во время руководства партией я не совершал и не одобрял никаких действий, нарушающих права или чувство справедливости. Конечно, как председатель партии я также должен нести ответственность за то, чтобы этот вопрос был решен однозначно, четко и справедливо», - заключил Ратас.

Но что будет с референдумом? «Ясно, что после распада коалиции никаких важных политических решений приниматься не будет, - сказал Ратас. - Для этого нам нужно создать новую коалицию и новые принципы. Я думаю, что будет разумным этот пункт повестки дня не будет выставлен на голосование».