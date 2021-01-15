Пт, 15.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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В прокуратуру пожаловались на Партию реформ как на госпредателя

Юри Яансон. ФОТО: Erik Peinar

В прокуратуру было подано несколько жалоб насчет поправок к проекту референдума о браке, в которых заявители классифицировали как государственную измену вопрос Партии реформ - «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?» - и вопрос Юри Яансона и Вальдо Рандпере - «Следует ли отдавать Сааремаа Латвийской Республике?», пишет Postimees.

Прокуратура не удовлетворила эти ходатайства и не начала уголовное производство. В качестве пояснения было сказано, что речь идет о политическом заявлении членов Рийгикогу, целью которого было выразить политическую позицию и протест против рассмотрения законопроекта, задав различные вопросы, которые, по их мнению, не являются серьезными.

«Поскольку, согласно статье 62 Конституции, член Рийгикогу может свободно и независимо выражать свою позицию в Рийгикогу, а содержание этих предложений об изменениях не воспринимается всерьез и сторонним наблюдателем, и не призывает кого-либо к совершению преступления, оснований для возбуждения уголовного дела нет», - сказала пресс-секретарь Госпрокуратуры Кайри Кюнгас.

Прокуратура также установила, что речь не идет о государственной измене, поскольку ничто не указывают на то, что политические заявления были направлены против независимости и суверенитета Эстонии.

9 января Урмас Круузе отозвал поправку к проекту референдума о браке, в которой призывали спросить у населения о вхождении Эстонии в состав России.

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