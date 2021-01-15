Пн, 18.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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С 18 января спортклубы возобновляют работу. Правда, есть свои «но»

Тренажерный зал. ФОТО: Meelis Meilbaum

В связи с решением правительства 18 января спортклубы в Харьюмаа и Ида-Вирумаа вновь могут открыть свои двери для посетителей. 

Сеть спортклубов MyFitness сообщила на своей странице, что для посетителей будут открыты спортзалы и бассейны, залы для групповых занятий будут доступны для индивидуальных тренировок, персональные тренировки с тренером по принципу 1+1 также будут доступны. 

Зоны спа и бани будут закрыты до уточнений правительства. 

Сеть спортклубов напоминает, что по-прежнему надо следовать правилу 2+2, также в клубе надо будет носить маски (за исключением тренировок) и дезинфицировать инвентарь до и после использования, При плохом самочувствии следует оставаться дома. 

Таллиннский клуб Meriton Sport также сообщил, что открывается с понедельника, но также уточнил о необходимости соблюдать правила: спортзал может быть максимально заполнен на 25%, необходимо носить маски и дезинфицировать руки, также дезинфицировать инвентарь после использования и следовать правилу 2+2. 

Спортклуб 24-7fitness.ee будет открыт с 00.01 18 января. Все заранее оплаченные пакеты продлены на дни, когда клуб был закрыт, за исключением тех случаев, когда клиенты посещали клубы в Раквере или Курессааре или участвовали в онлайн-тренировках или тренировках на свежем воздухе в то время, когда клубы в Харьюмаа были закрыты. 

Менеджер по работе с клиентами спортклуба Sparta Виктория также подтвердила Rus.Postimees, что они вновь открыты с 18 января. «Изначально мы можем предложить клиентам спортзал, персональные тренировки, бадминтон и настольный теннис (1+1). По-прежнему разрешены тренировки на свежем воздухе 10+1», - уточнила она. 

Reval-Sport также оповестил, что их вновь можно будет посещать для индивидуальных тренировок. Открыты будут тренажерный зал, залы для групповых тренировок, 25-метровый бассейн (требуется предварительная регистрация), индивидуальные занятия с тренерами. Reval-Sport также просит посетителей серьезно относится к дезинфекции инвентаря и необходимости держать дистанцию. За соблюдением требований будет следить тренер и персонал клуба. В случае невыполнения правил клуб имеет право потребовать человека уйти. На тренировки разрешено приходить только здоровым людям. 

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