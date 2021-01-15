Спортклубы вновь открываются для посетителей. Правда, есть свои «но»

Сеть спортклубов MyFitness сообщила на своей странице, что для посетителей будут открыты спортзалы и бассейны, залы для групповых занятий будут доступны для индивидуальных тренировок, персональные тренировки с тренером по принципу 1+1 также будут доступны.

Зоны спа и бани будут закрыты до уточнений правительства.

Сеть спорклубов напоминает, что по-прежнему надо следовать правилу 2+2, также в клубе надо будет носить маски (за исключением тренировок), дезинфицировать инвентарь до и после использования, а также при плохом самочувствии оставаться дома.

Таллиннский клуб Meriton Sport также сообщил, что открывается с понедельника, но также уточнил о необходимости соблюдать правила: спортзал может быть максимально заполнен на 25%, необходимо носить маски и дезинфицировать руки, также дезинфицировать инвентарь после использования и следовать правилу 2+2.

Спортклуб 24-7fitness.ee будет открыт с 00.01 18 января. Все заранее оплаченные пакеты продлены на дни, когда клуб был закрыт, за исключением клиентов, которые посещали клубы в Раквере или Курессааре или участвовали в онлайн-тренировках или тренировках на свежем воздухе в то время, когда клубы в Харьюмаа были закрыты.

Менеджер по работе с клиентами спортклуба Sparta Виктория также подтвердила Rus.Postimees, что они вновь открыты с 18 января. «Изначально мы можем предложить клиентам спортзал, персональные тренировки, бадминтон и настольный теннис (1+1). По-прежнему разрешены тренировки на свежем воздухе 10+1», - уточнила она.