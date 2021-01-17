Вс, 17.01.2021
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Майлис Репс
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Прогноз руководителя лыжного центра: зима продлится до апреля

Suusad või lumelaud – see on maitse asi. Mõlemal on omad võlud ja eelised, proovides saab kohe selgeks, kummaga sõitjal soojem sõprus ja parem side tekib. ФОТО: Kristina Herodes

В Эстонию пришла зима, и, как показывают снегопады и низкие температуры, - на более длительный срок, нежели мы привыкли. В результате центр лыжного спорта и отдыха Валгехобусемяэ стал самым популярным местом в Ярвамаа, пишет Järva Teataja.

Калью Кертсмик, управляющая горнолыжного центра, предположила, что зима пришла, чтобы остаться.

«Думаю, зима продлится до апреля. Жизнь показала, что если в январе наступает зима, ее хватает на несколько месяцев, - сказала она. - Совершенно очевидно, что 2021 год не сравнится с прошлым годом. На данный момент ситуация значительно лучше, и все это обеспечило качество услуг - осмелюсь сказать, что в Валгехобусемяэ сейчас лучший сноуборд-парк в Эстонии».

Прогноз погоды на ближайшее время также показывает, что потепление на следующей неделе носит временный характер, и к концу января погода может стать еще более морозной.

Зимний сезон в Центре лыжного спорта и отдыха Valgehobusemäe должен начаться в эти выходные - в воскресенье должен был отмечаться  Международный день снега.

Несколько дней назад Кертсмик говорила что повседневной жизни и организации мероприятий в центре препятствует ряд коронавирусных ограничений, и празднование Дня снега еще под вопросом. 

Большинство зимних мероприятий центра, включая различные лыжные соревнования и горный фестиваль, должны пройти с середины февраля до середины марта.

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