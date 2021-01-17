Прогноз руководителя лыжного центра: зима продлится до апреля

Калью Кертсмик, управляющая горнолыжного центра, предположила, что зима пришла, чтобы остаться.

«Думаю, зима продлится до апреля. Жизнь показала, что если в январе наступает зима, ее хватает на несколько месяцев, - сказала она. - Совершенно очевидно, что 2021 год не сравнится с прошлым годом. На данный момент ситуация значительно лучше, и все это обеспечило качество услуг - осмелюсь сказать, что в Валгехобусемяэ сейчас лучший сноуборд-парк в Эстонии».

Прогноз погоды на ближайшее время также показывает, что потепление на следующей неделе носит временный характер, и к концу января погода может стать еще более морозной.

Зимний сезон в Центре лыжного спорта и отдыха Valgehobusemäe должен начаться в эти выходные - в воскресенье должен был отмечаться Международный день снега.

Несколько дней назад Кертсмик говорила что повседневной жизни и организации мероприятий в центре препятствует ряд коронавирусных ограничений, и празднование Дня снега еще под вопросом.