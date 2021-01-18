Вопрос читателя: предусмотрены ли для курильщиков дополнительные перерывы на работе?

Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

«При организации перерывов необходимо учитывать, чтобы работники, выполняющие одну и ту же работу, могли отдыхать одинаковое количество времени. Нет никаких обязательств по предоставлению курильщикам отдельных перерывов. Неправильно, что курящие люди будут иметь каждый час дополнительные паузы и вредить своему здоровью.

Мы рекомендуем сначала связаться с работодателем (специалистом по рабочей среде) или с уполномоченным по рабочей среде и объяснить проблему. Расскажите, что ваша рабочая нагрузка увеличилась с приходом нового сотрудника, потому что он делает больше перерывов, чем планировалось. В то же время вы не можете взять паузу, так как коллега не дежурит в положенное время. Также обязательно скажите, что вас беспокоит запах дыма.

Задача работодателя — обеспечить, чтобы к работникам относились одинаково и чтобы каждый мог использовать предусмотренные перерывы. Кроме того, работодатель должен решить проблему запаха табака. Одно из решений - запретить курение на территории фирмы, что является правом работодателя. Также работодатель может следить за тем, как работник распоряжается рабочим временем. Также он может разъяснить сотруднику, который уходит на дополнительные перерывы, организацию рабочего времени. Если работник не реагирует на замечания, работодатель может предупредить его, что трудовые отношения могут быть прекращены, если нарушение режима рабочего времени продолжится. Затем работник должен решить, изменит ли он или она свое поведение (например, бросит курить в рабочее время) или согласится с прекращением трудовых отношений.